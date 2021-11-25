بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مهمــة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية من كاليفورنيا بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى حرف مساره، وقد تتيح مثيلاتها للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا.



وأطلقت على المركبة تسمية «دارت»، وهي كلمة تعني بالإنجليزية «السهم الصغير»، مكونة في هذه الحالة من الأحرف الأولى لعبارة «دابل أستيرويد ريدايركشن تست» (تجربة مزدوجة لإعادة توجيه كويكب)، وقد أقلعت من كاليفورنيا محمولة على صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس» صباح أمس الأربعاء. وكتبت ناسا في تغريدة بعد إطلاق المركبة «كويكب ديمورفوس، نحن قادمون إليك».



وأضافت: «تلقينا أولى إشاراتنا من مهمة دارت ميشن التي ستستمر في فتح مصفوفاتها الشمسية في الساعات المقبلة والاستعداد لرحلتها ذات الاتجاه الواحد التي تستغرق 10 أشهر إلى الكويكب». يدور ديمورفوس وهو «قمر صغير» يبلغ عرضه نحو 160 مترا، حول كويكب أكبر بكثير يسمى ديديموس (قطره 762 مترا)، وهما يدوران معا حول الشمس. يفترض أن يحدث الاصطدام في خريف 2022 عندما يكون هذا الثنائي على مسافة 11 مليون كيلومتر من الأرض، وهي أقرب نقطة يمكنهما الوصول إليها.



وقال توماس تسوبوركن كبير العلماء في «ناسا» عن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 330 مليون دولار وهو الأول من نوعه «ما نحاول تعلمه هو طريقة تفادي أي تهديد محتمل».



ومكتب تنسيق دفاع الكواكب التابع لوكالة «ناسا» مهتم خصوصا بالكويكبات التي يزيد حجمها على 140 مترا ولديها القدرة على تسوية مدن أو مناطق كاملة بالأرض، إذ تزيد طاقة ارتطامها عدة أضعاف عن الطاقة الناجمة عن قنبلة نووية.



وهناك 10 آلاف من الكويكبات المصنفة «أجسام قريبة من الأرض» يبلغ حجمها 140 مترا وأكثر، لكن ليس هناك احتمال لأن يصطدم أحدها بالأرض خلال الأعوام الـ 100 المقبلة.



لكن الخبراء يحذرون من أنه مازال هناك 15 ألف جسم إضافية مماثلة في انتظار اكتشافها.