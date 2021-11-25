في بشرى سارة للذين لا يستطيعون قضاء يومهم دون تناول القهوة، كشفت دراسة طويلة الأمد أن شرب القهوة بكميات كبيرة يجعل الإنسان أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.



وعكف باحثون أستراليون في كلية الطب بجامعة «سيدني» على دراسة نمط الحياة حتى الشيخوخة، وما إذا كان تناول القهوة قد أثر على معدل التدهور المعرفي لأكثر من 200 أسترالي على مدى عقد كامل، حيث أوضحت الدكتورة «سامانثا جاردينر» كبيرة الباحثين، أن النتائج أظهرت ارتباطا بين القهوة والعديد من المؤشرات المهمة المتعلقة بمرض ألزهايمر.



وأضافت: «وجدنا أن المشاركين الذين لا يعانون من ضعف في الذاكرة، والذين لديهم استهلاك أعلى للقهوة في بداية الدراسة، كانوا أقل عرضة للانتقال إلى ضعف إدراكي معتدل - والذي غالبا ما يسبق مرض ألزهايمر - أو الإصابة بمرض ألزهايمر على مدار الدراسة».



وأعطى شرب المزيد من القهوة نتائج إيجابية فيما يتعلق بمجالات معينة من الوظيفة الإدراكية، وتحديدا الوظيفة التنفيذية التي تشمل التخطيط وضبط النفس والانتباه، كما يبدو أن زيادة تناول القهوة مرتبطة بإبطاء تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ، وهو عامل رئيسي في تطور مرض ألزهايمر.