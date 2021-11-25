كان من المنطقي أن تباع بمبلغ خيالي بلغ نحو 13 مليون دولار خلال مزاد أقيم الثلاثاء في باريس إحدى المخطوطات المتعلقة بألبرت آينشتاين، مهد فيها عالم الفيزياء الشهير لنظرية النسبية العامة.

وكان الرقمان القياسيان السابقان لمخطوطات آينشتاين يبلغان 2.8 مليون دولار ثمنا لمخطوطة بيعت عام 2018 في مدينة نيويورك و1.56 مليون دولار لرسالة عن سر السعادة.

أما الوثيقة التي طرحت في مزاد الثلاثاء، فكانت قيمتها تقدر بما بين مليوني يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 11.6 مليون يورو (13.04 مليون دولار) مع النفقات (10.2 ملايين من دون النفقات)، ويكمن طابعها النادر في كونها وثيقة عمل علمية، خلافا للوثيقتين اللتين كانتا تحملان الرقمين القياسيين السابقين.

والوثيقة عبارة عن مخطوطة مؤلفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا). وانطلقت العروض بمليون ونصف مليون يورو وما لبثت أن ارتفعت، ثم انحصرت المنافسة بين مزايدين اثنين شاركا عبر الهاتف، وكان كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة.