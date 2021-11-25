الرشيدي: قدمنا المعونات اللازمة للاجئين السوريين في تركيا والفقراء والأرامل والأيتام في قيرغيزيا خلال رحلة "بعطائكم نغيثهم"

نجحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية بتنظيم رحلة "بعطائكم نغيثهم" لتنفيذ مشروع دفء الشتاء لهذا العام؛ حيث شارك وفد الرحلة بتوزيع المواد الإغاثية ووسائل التدفئة من الفحم الكسوة الشتوية والبطانيات على اللاجئين السوريين في تركيا والأرامل والأيتام في قيرغيزيا.

وفي هذا الصدد قال مدير عام جمعية الصفا الخيرية د. محمد مرضي الرشيدي أن الجمعية حرصت على تنفيذ حملة "دفء الشتاء" لهذا العام قبيل دخول موسم الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير؛ لذا قامت بتنفيذ هذا المشروع الموسمي؛ للمساهمة في توفير مستلزمات التدفئة من الفحم والكسوة الشتوية والبطانيات وغيرها من الاحتياجات لإخواننا في اليمن وقيرغيزيا واللاجئين السوريين في تركيا.

وأضاف: أنه كانت هناك زيارات ميدانية خلال هذه الرحلة لتلك الأسر الفقيرة في بيوتهم المتهالكة وتلك الفقيرة، وتفقد لأحوالهم وظروفهم الصعبة، وما يقاسونه من مصاعب الحياة، لتتبدل مشاعر الحزن والأسى بالفرح والسرور، حينما تم توفير تلك الاحتياجات الضرورية لمن هم في أمس الحاجة لها.

وعن تفاصيل التنفيذ، قال الرشيدي أنه قد استفاد من مشروع دفء الشتاء لهذا العام أكثر من 15 ألف شخص من الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين وذوي الإعاقات المختلفة في مختلف المحافظات والقرى في تلك الدول الثلاثة؛ حيث تم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية بإشراف مباشر من جمعية "الصفا الخيرية".

وشكر الرشيدي أصحاب الأيادي البيضاء الذين كانوا خير داعم لإخوانهم المحتاجين في تلك البلدان المختلفة، داعياً إلى استمرارية البذل والعطاء؛ حتى يكون هذا الشتاء دفئاً وسلاماً على جميع إخواننا المسلمين في جميع بلدان العالم بإذن الله.