أسامة أبوالسعود



أعربت السفيرة الأميركية لدى البلاد إلينا رومانوسكي، عن سعادتها الغامرة بزيارة المسجد الكبير في الكويت، واصفة إياه بأنه معلم إسلامي عريق.



وقالت السفيرة الأميركية خلال زيارة تفقدت خلالها مسجد الدولة الكبير بمعية أسرتها وكان في استقبالها مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد «زرت العديد من المساجد في منطقة الشرق الأوسط ولكن وجدت هذا المسجد من أروعها وأجملها.



وأضافت قائلة: «قمت بزيارة المسجد الكبير اليوم مع عائلتي، وهي أول زيارة لهم للكويت، وهم حريصون على التعرف على هذا المعلم الإسلامي العريق والذي يحوي العديد من النقوش والفنون الإسلامية.



وتابعت رومانوسكي: «كما سعدنا بالتجول في معرض الخط العربي وفهم الفروقات بين الخطوط العربية وتاريخها».



واستطردت قائلة: «لقد استمتعنا بهذه الزيارة التي قامت بها المرشدة فاطمة البدر وإجابة جميع تساؤلاتنا عن الإسلام وتعاليمه خاصة وعن المساجد عامة.



وختمت تصريحها بالقول: «أقدر بشدة الوقت والجهود المبذولة لإتاحة هذه الزيارة وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المسجد الكبير.



من جانبه، قال مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد: «سعدنا بزيارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت السفيرة إلينا رومانوسكي وأسرتها لمسجد الدولة الكبير هذا المعلم الحضاري والتحفة المعمارية والاطلاع على العديد من أنشطة المسجد وخاصة مركز الفنون الإسلامية».



وتابع شداد قائلا: «يوجد لدينا معرض دائم للفنون الإسلامية وأيضا تاريخ الخط العربي».



وأوضح ان هذه الزيارة ليست الأولى لسفير الولايات المتحدة أو للعديد من سفراء الدول لدى الكويت، موضحا ان المسجد مفتوح لجميع الزائرين وضيوف الكويت من الخارج.



ولفت إلى أن المسجد الكبير بني في عهد المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وتم تجديده في عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مضيفا انه تحفة معمارية متميزة في قلب الكويت.



وختم شداد بالتأكيد على أن عمارة المساجد والاهتمام بها ليسا بالأمر الغريب على المجتمع الكويتي الذي جبل على بناء بيوت الله والاهتمام والعناية بها سواء داخل الكويت أو خارجها ولله الحمد.