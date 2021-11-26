مصادر لـ «الأنباء»: أسماء 4 نواب مرجح التوزير من بينهم

مريم بندق



توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان يتم إعلان الحكومة الجديدة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى ان جاهزية قائمة أسماء المرشحين الجدد للتوزير تحسم التعجيل برفعها إلى القيادة السياسية. وفي مقابل ذلك، أكدت مصادر اخرى ان الحكومة ستعلن في ديسمبر المقبل لتمكين مجلس الوزراء من الالتئام في اجتماعين اعتياديين في 27 ديسمبر و3 يناير استعدادا للجلسة البرلمانية في 4 يناير إذا لم يتمكن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من استكمال الترشيحات وعرضها على القيادة السياسية لإعلان الحكومة رسميا وعقد اجتماعات تمهيدية لمجلس الوزراء استعدادا لحضور الجلسة البرلمانية 21 ديسمبر.



من جانبها، كشفت مصادر ثالثة عن ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيبدأ لقاءات مباشرة مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية التي ستشغر بخروج بعض الوزراء، وان المقابلات تشمل شخصيات عامة ونوابا مرشحين للتوزير اعتبارا من الأسبوع المقبل. هذا، وعلمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عكف خلال عطلة نهاية الأسبوع على التدقيق بالسير الذاتية لعشرات الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية. وردا على سؤال حول الأسماء الجديدة المرشحة للتوزير، أجابت المصادر: حتى الآن لا يمكن البت بإعلان اي اسماء جديدة، مازال الوقت مبكرا على إعلان اسماء جديدة مؤكدة تم حسمها للدخول في الحكومة الجديدة.



وبينت المصادر ان اختيار النواب الأقرب إلى التوزير سيكون من بين أسماء النواب التالية: حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي ود.هشام الصالح.