أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا بعنوان «المنهج المتكامل في طب النساء والتوليد»، وهو ترجمة لكتاب Intergrated Approach to Obstrics and Gynaecology، وكانت دار النشر World Scientific Publishing قد نشرته عام 2017، وقام بإعداده نخبة من كبار اساتذة طب التوليد وامراض النساء، ويحوي بين طياته شرحا علميا مبسطا ومختصرا لمختلف الحالات الطبية من حيث الفيزيولوجيا المرضية، وطريقة اخذ التاريخ المرضي، والفحص، والتشخيص، واساليب الوقاية، وكذلك طرق العلاج، وذلك بالاستعانة بأحدث البروتوكولات العلاجية والتوصيات العالمية.



وتعرّض الكتاب لطب النساء والتوليد، وهو أحد فروع العلوم الطبية الذي يُعد تخصصا تندرج تحته مجالات فرعية في كل من طب امراض النساء (الذي يختص بصحة الجهاز التناسلي الأنثوي)، وطب التوليد (الذي يختص بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة).



ويتناول الكتاب فترات حياة النساء ابتداء من السنوات المبكرة للبلوغ والمراهقة، وانتهاء بالشيخوخة، ويتخلل ذلك بالطبع سنوات الانجاب، وما تحمله هذه الفترة من أحداث تتعلق بالحمل والولادة. ويستعرض الكتاب السنوات المبكرة للأنثى ونموها، وسنوات الانجاب، ويشرح الحمل والمرحلة المبكرة منه، والرعاية اثناء الحمل، وكذلك نضوج المرأة والتشيخ الوظيفي.