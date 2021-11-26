خديجة حمودة وهناء السيد ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام ووكالات



«لقد أنشأت طريقا جميلا لأبي الإله آمون رع، مزينا بالزهور ومحاطا بأسوار محصنة لحمايته».. نصوص كتبها الملك نختنبو على قواعد تماثيل الكباش، تكريما لآمون الحامي للمعبد، حيث شيد المصريون القدماء طريق المواكب الملكية المعرف بطريق الكباش لحماية المعبد من روح الشر.



عاشت أمس مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أجواء احتفالية تاريخية استعادت فيها المدينة مشاهد وصورا جرت وسط طريق الكباش الفرعوني قبل قرابة 3500 عام.



وشاهد العالم كله امس كرنفالا فرعونيا للطريق، والذي يصل بين معبدي الأقصر والكرنك، ويمتد لمسافة 2700 متر بعد انتهاء عمليات الحفر التي بدأت قبل 70 عاما سطر خلالها المصريون ملحمة كبرى.



مسيرة يتخطى عمرها السبعين عاما من التنقيب والكشف عن الكباش القديمة الحامية للمعبد بالبر الشرقي لمحافظة الأقصر لطريق يبلغ طوله 2700 متر، ويعد من أهم الطرق التي شيدها المصري القديم على مدار تاريخه.



ويرجع إنشاؤه إلى عصر الملكة حتشبسوت، التي شيدت مقصورتها الحمراء داخل معبد الكرنك، وتبعها العديد من الملوك في تشييد الطريق، منهم تحتمس الرابع، وأمنحتب الثالث، ورمسيس الثانى، نهاية بالملك نختنبو، مؤسس الأسرة الثلاثين. وكان الغرض من إنشاء هذا الطريق ربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك للاحتفال بعيد الأوبت من أهم الأعياد المصرية القديمة وكان يتم الاحتفال به في بداية موسم الفيضان والذي يليه.



وتضمنت الاحتفالية التاريخية امس تسيير موكب فرعوني ضخم، وسط طريق الكباش، تم من خلاله استعادة طقوس وصور احتفالات قدماء المصريين بأعياد الأوبت في طيبة القديمة - الأقصر حاليا - والتي كانت تجري وسط طريق الكباش الفرعوني، وبنهر النيل منذ عام 1400 قبل الميلاد.



وكما يقول د.محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، فإن الدلائل الأثرية تشير إلى أن أقدم آثار عثر عليها بطريق المواكب، أو طريق أبو الهول، الذي يعرف اليوم باسم طريق الكباش الفرعوني، هي ست مقاصير كانت قد أقامتها الملكة حتشبسوت على جانبي الطريق ربما عام 1400 قبل الميلاد، وهو الأمر الذي يدلنا على أن احتفالات الأوبت، التي جرى استعادة مظاهرها امس في احتفالية افتتاح طريق الكباش، ربما يعود عمرها لأكثر من 3500 عام تقريبا.



ولفت عبد البديع، في تصريحات بحسب (د.ب.أ)، إلى أن موكب عيد الأوبت الذي ينطلق وسط طريق الكباش، إيذانا بافتتاح الطريق التاريخي أمام زواره من سياح العالم، سجل قدماء المصريون تفاصيله على جدران صالة أعمدة الملك أمنحتب الثالث - أربعة عشر عمودا - داخل معبد الأقصر، حيث توضح الرسوم والنقوش التي تسجل تفاصيل ذلك الاحتفال كل مواكبه برا ونهرا، بما في ذلك مجموعات المراكب المقدسة، والراقصين، وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة التي توثق ما كان يجري في مدينة الأقصر، ونهر النيل، ووسط طريق الكباش من احتفالات ومواكب أقامها القدماء المصريون في عيد الأوبت. وأكد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن احتفالية افتتاح طريق الكباش ألقت الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.



وأكد الوزير أن فعالية «الأقصر...طريق الكباش» أبهرت العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مدينة الأقصر، كما أنها ألقت الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش».



وقال د.العناني إن مصر ترحب بالسائحين من كل دول العالم، مؤكدا جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي. وقد عملت أجهزة مدينة الأقصر على استعدادات هذا الحدث العالمي منذ أربعة أشهر لإخراج الأقصر في أبهى صورها التي يعرفها المصريون، حيث تم زراعة عدد كبير من الأشجار ورصف الطرقات إضافة إلى مشروع توحيد الهوية البصرية الذي يختص بعدد من المدن، وقد وقع الاختيار من قبل الرئيس السيسي على مدينة الأقصر لتكون ضمن مشروع الهوية البصرية عبر توحيد واجهات المنازل والمنطاد وغيرها، والمشروع يعمل على أن تكون لها هوية بصرية تختص بها كمدينة وتعني ببساطة أن تكون معروفة عندما يرى أي مشهد منها بهويتها الثابتة تعرف على الفور أنها الأقصر، حيث تم طلاء أكثر من ألفي منزل باللون الأصفر الذي له علاقة وثيقة بالمعابد الفرعونية القديمة. وشملت المنطقة التي تم طلاؤها الواقعة من بوابة المطار وطريقه الذي يبلغ 7 كيلومترات وطريق الكباش كاملا من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.