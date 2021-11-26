طريق الكباش الفرعوني عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة، وكانت تحيا داخله أعياد مختلفة منها «عيد الأوبت وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه»، وكان يوجد به قديما سد حجري ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الاقصر العاصمة السياسية في الدولة الحديثة (الأسرة 18) والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية. ويربط الطريق معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا، ليصل إجمالي طول الطريق إلى 2700 متر (2 كيلو و700 متر)، بعدد ما يقرب من 1200 تمثال، ويتراوح وزن الواحد منهم ما بين 5 و7 أطنان، وطوله يصل إلى 3 أمتار و70 سم، وعرضه متر وربع، والتماثيل جميعها عبارة عن جسم أسد برأس كبش وتحتضن تمثال رمسيس الثاني (رمز الحماية)، والكبش نفسه يعبر عن المعبود آمون، والذي تم الانتهاء من أعمال ترميمه بأيد مصرية خالصة بإدارة تفتيش الكرنك والإدارة الهندسة وإدارة الترميم إلى جانب عدد من العمال المتخصصة في رفع الأحجار، وتمت إعادة الألوان الأصلية لتماثيل الكباش ورؤية الخراطيش المنقوشة عليهم بشكل واضح. وينقسم الطريق إلى 3 أجزاء رئيسية:



٭ الأول: يبدأ من الصرح العاشر لمعبد الكرنك ويتجه جنوبا لمسافة 300 متر حتى بوابة معبد موت، وهذا الطريق تم إنشاؤه في عصر الملك توت عنخ آمون، ويعتبر أقدم أجزاء الطريق الظاهرة حتى الآن.



٭ الثانى: هو تماثيل الكباش الموجودة أمام معبد خنسو أحد معابد الكرنك أيضا، وهى تأخذ شكل الكبش الكامل، وتعود لعصر أمنحتب الثالث الذي بدأ تشييد معبد الأقصر.



٭ الثالث: هو طريق الكباش الممتد من معبد نوت أولا باتجاه الغرب أو باتجاه النيل لمسافة حوالي 200 متر ثم ينحرف جنوبا في اتجاه واحد بطول 2000 متر حتى يصل إلى معبد الأقصر، وهذا ما بناه الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية آخر أسرات عصر الفراعنة، والتماثيل الموجودة فيه أصغر حجما من الجزءين السابقين، ويأخذ شكل جسم أسد ورأس آدمي يحمل ملامح الملك نختنبو الأول.