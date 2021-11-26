شارك نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين في مصر في تغطية الاحتفال لافتتاح طريق الكباش ونقل وقائع هذا الحدث الكبير إلى العالم.



وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحافي ضياء رشوان، في تصريح صحافي، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيبات الخاصة بحضور هذا العدد الكبير من مراسلي الإعلام الدولي وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لنقل صورة حقيقية عن هذه المناسبة الكبرى إلى جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضا بإتاحة التردد الذي وفرته وزارة السياحة والآثار مجانا لأكثر من 1200 مراسل للإعلام الدولي لمتابعة وقائع الاحتفال، بالإضافة إلى مكاتب الإعلام الخارجي في كل من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، وجنوب افريقيا بحيث تستطيع كل وسائل الإعلام الدولية من بث الحدث في نفس توقيت إذاعته في مصر.