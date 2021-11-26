أسوان - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم قرى مركز أسوان إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي امس، للقرى المتضررة من السيول التي شهدتها محافظة أسوان ومن بينها قريتا «غرب أسوان والشهامة».



واستمع الرئيس إلى شرح من مسؤولي مؤسسة (حياة كريمة) حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة، للتعامل مع الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان.



وقام الرئيس بزيارة قريتي غرب أسوان والشهامة المتضررتين من السيول، حيث زار عددا من المنازل التي تعرضت إلى أضرار جراء السيول، والتقى بعدد من الأهالي.



كما تابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، في إطار نشاط وجهود مبادرة (حياة كريمة).



كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مسؤولي مؤسسة (حياة كريمة) التي تبذلها المؤسسة للتعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قامت المؤسسة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها.



واستهل الرئيس السيسي جولته التفقدية بأسوان بزيارة قرية غرب أسوان، حيث زار منازل عدد من المواطنين الذي تضررت من السيول، مؤكدا للأهالي أنه جاء إليهم لتلبية مطالبهم، مطالبا إياهم بالاطمئنان لأن «الدولة لن تنساهم».



وخلال زيارته لأحد منازل القرية المتضررة من السيول، استمع الرئيس إلى مطالب أهل المنزل، قائلا: «هناك 500 شقة مجهزة للسكن، وهذا من خير بلدكم (مصر)».



وأعرب زوجة صاحب المنزل عن سعادتها بزيارة الرئيس السيسي لمنزلها، مرحبة به بالقول: «فاحت أنوار البهجة والسرور بفضل الله وفضلك، في قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع.. ولا ينقصنا أي شيء».



في حين قال زوجها: «توقعنا الخير قوت هطول المطر وقدم تحقق بالفعل بقدوم سيادتك»، وقال موجها حديثه إلى الرئيس السيسي: «أنت وش خير علينا كلنا، والله من أول يوم».



وهتفت الأسرة «تحيا مصر»، بعدما طلبت التقاط صورة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعقب ذلك، توجه الرئيس السيسي إلى قرية الشهامة بمحافظة أسوان، إحدى القرى المتضررة من السيول، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، والتقى بالأطقم الطبية وعددا من المواطنين.



كما شملت زيارة الرئيس السيسي، مدرسة «الشهامة» الابتدائية والإعدادية، والتي جرى إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث التقى بالمدرسين وطلاب المدرسة.