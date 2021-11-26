

عادل الشنان



في إطار جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم الكوادر الوطنية، كرّم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع فريق عمل الجودة وتطوير بيئة العمل من المؤسسة ممثلة برئيس الفريق آنذاك عمر الرويح نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير ونخبة من الموظفين وفريق إدارة التغيير وتطوير القدرات من بنك بوبيان ممثلة في عبدالله الحسينان - رئيس تنفيذي وذلك لتنظيم ورشة عمل بعنوان «الجودة والتطوير».



وبهذه المناسبة، قال الشايع في بيان صحافي ان المبادرة تهدف إلى دعم مبادرات الكوادر الوطنية وتم عقد الورشة لاستقطاب أصحاب المبادرات والكفاءات من موظفي المؤسسة بالتعاون مع فريق بنك بوبيان، حيث خرجت بنتائج مثمرة وامتدت 3 أيام في المبنى الرئيسي لبنك بوبيان. وفي الختام، أشاد الشايع بجهود الفريقين والاستعانة بخبرات القطاع الخاص وشكر بنك بوبيان على هذا التعاون، آملا استمراره.