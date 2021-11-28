أعلن بنك وربة عن بدء فترة اكتتاب حق الأولوية في زيادة رأس المال، على أن تنتهي بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، بنسبة 26.984%، وذلك من 1.575 مليار سهم إلى ملياري سهم، على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، بحيث يكون قدر هذه الزيادة بواقع 425 مليون سهم وعلى أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلسا تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس، عن طريق اتباع خطوات بسيطة وبكل سهولة ويسر عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://www.ipo.com.kw.



وأوضح البنك انه يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال إلكترونيا عبر الموقع المشار إليه لـ 51 ألف سهم أو أقل، حيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني أعلاه، حيث يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني/ رقم السجل التجاري ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمها، بعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الإلكتروني.



أما بالنسبة للراغبين في الاكتتاب بأكثر من 51 ألف سهم، فيمكنهم الدخول الى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب وإضافة عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها ومن ثم يمكنهم التوجه الى البنك الخاص بهم وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأسمال بنك وربة كمبلغ صاف من دون خصم أي رسوم.



وتوقع الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم، إقبالا كثيفا على الاكتتاب نسبة إلى كم الاستفسارات التي وردت إلى البنك منذ إقرار زيادة رأس المال بنسبة 26.984%، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها البنك في أوساط المساهمين والمستثمرين على حد سواء، بالإضافة الى النمو المستدام الذي يشهده البنك على صعيد كافة عملياته، لاسيما محفظته التمويلية والاستثمارية.

.. ويعلن فائزي سحب «الحصالة» الأسبوعي





أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الرابع والثلاثين لهذا العام وهم كل من: مها محمد علي الهاجري، يمان مؤتمن محمد الجاهوش، أفنان طلال سعيد بن سيف، بشاير حمد خضر عبد، محمد فواد حميد مظفر.



والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصوصا للشباب.