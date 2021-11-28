أعلنــت الشركة الناشئــة «BNCHR+» عــن استكمالهــا بنجـــاح جولة التمويل الأوليـــة مـــن «Brilliant Starts»، دون أن يتـم الكشــف عــن القيمــة الإجماليـــة للاستثمـــار.



جدير بالذكر أن «Brilliant Starts» هو صندوق استثماري يستثمر في الشركات الناشئة بمراحلها المبكرة، وتديره بشكل مشترك كل من مؤسسة «Brilliant Lab» وشركة رساميل للاستثمار، بالإضافـــة إلى عـــدد آخر من المستثمريـــن الأفراد أصحاب الملاءة الماليـــة العاليـــة الذين يتخذون مـــن الكويت مقـــرا رئيسيا لهـــم.



وتسعى شركة «BNCHR+» إلى إحداث ثورة في مجال تقديم خدمات ما بعد البيع لمالكي السيارات في الكويت من خلال تقديم خدمات استثنائية في المنزل وعلى الطرقات، وقد نجحت الشركة في تأمين استثمارات من المستثمرين الذين يؤمنون برؤية الشركة المستقبلية الثاقبة والقائمة على تقديم خدمـــات بجودة عالية المستوى لمئات الآلاف من مالكي السيارات في جميع أنحاء الكويــت.



وتؤمن شركة رساميل للاستثمار بأهمية المساهمة في النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في الكويت، ودعم المبادرين الشباب ورواد الأعمال والشركات المحلية في جهودهم لتحقيق النجاح في أعمالهم ومشاريعهم من خلال دعم نمو رأس المال.



وسوف يوفر أيضا مشروع Brilliant Starts المشترك بين شركة رساميل للاستثمار ومؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ودول المنطقة، خدمات الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال والمبادرين الشباب.



وكانت «BNCHR+» إحدى المؤسسات المشاركة في النسخـــة السادســـة من برنامـــج Zain Great Idea، وهـــو البرنامـــج المبتكر الذي أطلقتـــه شركــــة زين لتسريــع وتطويـــر الشركـــات التكنولوجيـــة الناشئـــة، وقـــد كانـــت BNCHR+ أحد النجـــوم البــارزيـــن في البرنامــج.