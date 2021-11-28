حمد الحميدي: «موارد للصناعة والخدمات النفطية» تفوق على صناديق الأسهم بالكويت بعوائد 34.82%

«الوطنية الاستثماري» حقق أداءً جيداً بعوائد 28.88%.. لتقفز إلى 299.08% منذ تأسيس الصندوق

بفضل جهودها الرائدة وفريق العمل المتمرس لديها والخبرة العملية الحافلة بالنجاحات، تمكنت شركة الاستثمارات الوطنية من تحقيق معدلات أداء قياسية لصناديق الأسهم الاستثمارية المتنوعة التي تديرها الشركة من قبل فريق إدارة الصناديق الاستثمارية في الأشهر الـ 10 الأولى من 2021، لتحافظ الشركة على مكانتها كإحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة.



وأعلنـــت «شركـــة الاستثمارات الوطنية»، أن صناديقها الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية خلال هذه الفترة من عام 2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية.



وأشادت الشركة في بيان صحافي، بالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة الذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية.



أداء قوي



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مينا للاستثمارات المسعرة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد الحميدي، إن صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية حقق أداء قويا ونتائج متميزة حسب المعلومات الشهرية للصناديق المنشورة في الصفحة الرئيسية لشركة بورصة الكويت، محققا عوائد بلغت نسبتها 34.82%.



ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد رأسمالية وعوائد جارية للمساهمين من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق العربية.



وذكر الحميدي ان صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية تأسس في عام 2006 ويستهدف تحقيق أقصى العوائد على أساس معامل مخاطر موزون، من خلال التداول بأسهم شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع توفير تنوع بين شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية في الكويت ودول الخليج بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد النقدية.



«الوطنية الاستثماري»



وأشار الحميدي إلى أن صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداء جيدا بلغت عوائده 28.88% في نهاية أكتوبر من هذا العام، لتقفز عوائد الصندوق إلى 299.08% منذ التأسيس، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف للاستثمار في بورصة الكويت، وحافظ على ترتيبه الجيد بين فئة الصناديق كبيرة الحجم والتي تفوق 50 مليون دينار.



وقال الحميدي ان صندوق الوطنية الاستثماري الذي تأسس في عام 2001 يعد أحد الصناديق المحلية الرائدة من حيث الأداء في مجال الاستثمار في الأسهم المدرجة وغير المدرجة في البورصة، حيث يقوم الصندوق باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر في اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والعمل على الاستفادة منها.



وذكر الحميدي ان أداء صندوق الوطنية الاستثماري يعتبر مميزا عند مقارنته بحجم صافي أصول الصناديق الأخرى، حيث يعتبر صندوق الوطنية أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت بصافي قيمة أصول بلغت نحو 160 مليون دينار، كما يعنى الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة.



«الدارج الاستثماري»



على الصعيد ذاته، أوضح الحميدي ان صندوق الدارج الاستثماري حقق عائدا بلغت نسبته 22.50% حتى نهاية أكتوبر من هذا العام، حيث يهدف الصندوق الذي تأسس في عام 2003 إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمشتركين من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم انتقائية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشركات مدرجة وغير مدرجة في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع بالاستثمار في الأسواق الخليجية.



وذكر الحميدي ان صندوق الدارج الاستثماري يسعى لتحقيق أعلى العوائد على أساس معدل المخاطر، حيث يتيح الصندوق الوصول إلى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والخليجية وتحقيق عوائد للمشتركين في الصندوق أعلى من الودائع الإسلامية التقليدية.



«زاجل للخدمات والاتصالات»



كما أوضح الحميدي ان صندوق زاجل للخدمات والاتصالات سجل خلال الأشهر الـ 10 لعام 2021 أداء جيدا بلغت نسبته 18.83%، حيث يهدف الصندوق الذي تأسس في عام 2004 إلى استثمار رأس المال في أسهم مختارة في قطاع الخدمـــات والاتصالات وفق الشريعة الإسلامية لشركات مدرجة وغيـــر مدرجة في السوق المحلي والأسواق المالية العربيــة، كما يسعى الصندوق إلى تحقيــق أعلى عائـــد ممكــن للمشتركين.



وقال الحميدي ان صندوق زاجل يستهدف تحقيق نمو في رأس المال وأعلى عائد ممكن، على أساس معامل مخاطر موزون، من خلال التداول بأسهم شركات الاتصالات والخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك توفير تنوع بين أسهم شركات قطاع الاتصالات والخدمات في الكويت وأنحاء العالم العربي بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد النقدية.



ويوفر الصندوق أداة استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد تفوق الودائع الإسلامية التقليدية وتتسم بالسيولة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من العوائد المستقبلية لصندوق استثماري يعمل وفق قواعد الاستثمار الصحيحة والشريعة الإسلامية، ويدار الصندوق من قبل فريق استثماري متخصص يتمتع بخبرة واسعة.

استثمارات ناجحة.. وأداء جيد

أعرب الحميدي عن سعادته بالأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال فترة الـ 10 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح يتطلب توفر عدد من العوامل والمقومات الأساسية كالخبرة الاستثمارية والإدارة المحترفة والمتابعة الشاملة والحثيثة لكل الأخبار والقرارات التي تؤثر على الأسواق المالية.



وعلى الصعيد ذاته، ذكر الحميدي ان شركة الاستثمارات الوطنية لديها نهج استراتيجي نشط من حيث تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، وبالتالي تحقيق أفضل العوائد الممكنة للعملاء، وهو ما يؤكده أداء الصناديق التابعة للشركة خلال 2021.

إطلاق خدمة صانع السوق

قال حمد الحميدي ان شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في إطلاق خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، وذلك ابتداء من أغسطس 2021، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها الخدمة، فيما تم إطلاق الخدمة لاحقا على سهم شركة الخليج للكابلات، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.



وذكر الحميدي ان شركة الاستثمارات الوطنية تعتبر من أولى الشركات التي حصلت على رخصة صانع سوق في بورصة الكويت بعد اجتيازها الاختبارات النهائية لشركة البورصة بعد التوقيع على اتفاقية ممارسة النشاط مع شركة البورصة.



وأشار الحميدي إلى أن نظام صانع السوق أصبح ركنا أساسيا في منظومة الأسواق المالية، إذ يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال.