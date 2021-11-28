المساحة الإجمالية للأرض 60 ألف متر مربع والمساحة الكلية للبناء 357.3 ألف متر مربع موزعة على 4 مبانٍ

المشروع ذو موقع مميز على ساحل جون الكويت بمنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي

يهدف المشروع إلى توفير أحدث مرافق الرعاية الطبية في مجال تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة

تصميم المعماري للمباني راعى أن تحظى أكثر من 80% من غرف المرضى بإطلالة رائعة على الخليج العربي

أحدث المرافق لتشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة الطبيعية والقيصرية والحقن المجهري

التصميم الداخلي للمشروع يجمع الكثير من العناصر من مواد تشطيبات مضادة للبكتيريا وألوان مفرحة

قال كبير مهندسين اختصاص مدني بإدارة المشاريع الخاصة في وزارة الأشغال العامة مدير مشروع مستشفى الولادة الجديد م.مشعل العنزي في حوار مع «الأنباء» ان المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من 2022. وان التكلفة التعاقدية الاجمالية للمشروع 220.6 مليون دينار تقريبا، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية للارض 60 ألف متر مربع والمساحة الكلية للبناء 357.3 ألف متر مربع موزعة على أربعة مبان.



وأوضح م.العنزي ان المشروع يتميز بموقع مميز على ساحل جون الكويت بمنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة، ويهدف الى توفير أحدث مرافق الرعاية الطبية في مجال تشخيص وعلاج امراض النساء والولادة مصمم وفقا لأحدث المعايير ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وقد راعى التصميم المعماري أن تحظى أكثر من 80%من غرف المرضى بإطلالة رائعة على الخليج العربي مع مواد صديقة للبيئة متوافقة مع المباني الخضراء وأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة، لافتا الى ان المشروع يحتوي على أحدث المرافق لتشخيص وعلاج امراض النساء والولادة.



ولفت م.العنزي الى ان المشروع مكون من 4 مبان رئيسية وأعمال خارجية وان استراتيجية التصميم الداخلي جاءت لتجمع الكثير من العناصر معا من مواد تشطيبات مضادة للبكتيريا وصديقه للبيئة واستخدام ألوان مفرحة ومريحة للنفسية وعلامات إرشادية تفاعلية تساعد على سهولة الحركة الداخلية لتحقيق أفضل استخدام للمساحات في جو هادئ لصحة المريضة، مشيرا الى ان أعمال الطرق والمداخل والمخارج تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم عمل دراسة مرورية تفصيلية لمداخل ومخارج المستشفى لضمان انسيابية وسيولة الحركة المرورية، وفيما يلي التفاصيل:



عاطف رمضان



ما الهدف من المشروع وميزاته وما مرافق المشروع؟



٭ يهدف المشروع إلى توفير أحدث مرافق الرعاية الطبية في مجال تشخيص وعلاج امراض النساء والولادة ومصمم وفقا لأحدث المعايير والأكواد العالمية ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي وغير الطبي.



ويتميز المشروع بموقعه المميز على ساحل جون الكويت في منطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي، وقد راعى التصميم المعماري له أن تحظى أكثر من 80%من غرف المرضى بإطلالة رائعة على الخليج العربي بخلاف الاختيار الدقيق للمواد الصديقة للبيئة المتوافقة مع المباني الخضراء وأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة.



ويحتوي المشروع على أحدث المرافق لتشخيص وعلاج امراض النساء والولادة الطبيعية والقيصرية، الحقن المجهري، إلى جانب وحدة الخدج الجديدة، فضلا عن خدمات الدعم والتي منها الصيدلة والتغذية والغذاء وخدمات العمل الاجتماعي، وإدارة المريض، وخدمات الغسيل والتعقيم والإدارة البيئية ومكافحة العدوى وغيرها من خدمات.



التصميم والشكل



كيف تم اختيار التصميم والشكل الهندسي للمشروع؟



٭ يعد التصميم الإنشائي والمعماري من أهم العوامل التصميمية التي تم أخذها بالاعتبار لتتماشى مع موقع المشروع المميز على ساحل جون الكويت، مع الأخذ بالاعتبار العامل المناخي مع المحافظة على سلامة وكفاءة التوزيع الوظيفي للأقسام الطبية المتعددة وعلاقتها ببعض.



وتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث الأساليب الإنشائية والمعمارية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:



٭ استخدام الركائز الخرسانية لمقاومة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.



٭ استخدام أحدث نظم العزل المائي للقواعد الخرسانية لتجنب حدوث أي تسريب للمياه بالسراديب.



٭ استخدام نظام البلاطات المفرغة سابقة الصب للإسراع في عملية التنفيذ.



٭ استخدام نظم الحوائط الجبسية لدقة وتشكيل المنحنيات وتحقيق المتطلبات المعمارية والطبية مع المحافظة على سرعة التنفيذ.



٭ اعتماد كل مواد التشطيبات التي تتمتع بالجودة العالية والتي تؤدي إلى تقليل أعمال الصيانة المستقبلية إضافة الى زيادة العمر الافتراضي للمبنى.



كما ان استراتيجية التصميم الداخلي جاءت لتجمع الكثير من العناصر معا من مواد تشطيبات مضادة للبكتيريا وصديقه للبيئة واستخدام ألوان مفرحة ومريحة للنفسية وتساعد على سرعة الاستشفاء وتصميمات لأشكال تحاكي الطبيعة وعلامات إرشادية تفاعلية تساعد على سهولة الحركة الداخلية جميعها تحقق الغرض من أفضل استخدام للمساحات في جو هادئ لصحة المريضة.



الأرض والبناء



كم تبلغ مساحة الأرض والبناء والتكلفة الإجمالية للمشروع؟



٭ تبلغ مساحة الأرض حوالي 60 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء الكلية 357.337 ألف متر مربع موزعة على أربعة مبان.



والتكلفة التعاقدية الإجمالية للمشروع هي 220.68 مليون دينار.



مكونات المشروع



ما المبنى الرئيسي للمشروع؟



٭ المشروع مكون من أربعة مبان رئيسية وأعمال خارجية موزعة كالآتي:



مبنى مستشفى الولادة الرئيسي بمساحة بناء 236.944 مترا مربعا ويتكون من: سرداب: خدمات عامة ومخازن رئيسية ومغاسل مركزية وتعقيم وإدارة المخلفات ومخبأ.



دور أرضي: مدخل رئيسي، خدمات التغذية، قسم الطوارئ، غرفة عمليات، الصيدلية والمشرحة.



منصة بكامل مساحة المستشفى «بوديوم»: من 6 أدوار تحتوي على:



الأول: الأشعة المركزية، الصيدلية المركزية، السجلات الطبية والخدمات الهندسية.



الثاني: المختبرات، الطب المساعد، ملاحظة الطوارئ، 3 غرف عمليات، العلاج الطبيعي، الهندسة الطبية والإدارة العليا.



الثالث: 22 غرفة عمليات وملحقاتها وإدارة منع العدوى.



الرابع: الخدمات الميكانيكية



الخامس: 2 غرفة عمليات و58 غرفة ولادة و32 غرفة عناية مركزة للخدج.



السادس: 128 غرفة عناية مركزة للخدج والخدمات الاجتماعية.



3 أبراج A&B&C بعدد أدوار فوق المنصة تتراوح بين 7 و 11 دورا فيها 629 غرفة (460 غرفة مريضة مع حمام، و38 غرفة عناية مركزة للخدج، و51 عناية متوسطة للخدج، و28 غرفة عناية متوسطة للبالغين، و52 غرفة عناية مركزة للبالغين).



العيادات الخارجية



وماذا عن مبنى العيادات الخارجية؟



٭ مبنى العيادات الخارجية بمساحة بناء 56.750 مترا مربعا ويتكون من: سردابين لمواقف سيارات تتسع 532 سيارة، ومن دور أرضي به الصيدلية واستقبال المرضى، وهناك خمسة أدوار تحتوي على العيادات الخارجية وقاعة محاضرات والشؤون الإدارية.



مواقف وخدمات



وهل هناك مراعاة لمواقف السيارات، والخدمات المركزية؟



٭ بالتأكيد روعي أمر مواقف السيارات وتخصيص مبنى بمساحة بناء 49.900 متر مربع يتسع 1219 سيارة ويتكون من سردابين وأرضي و5 أدوار متكررة وسطح به مظلات.



وهناك أيضا مبنى الخدمات المركزية بمساحة بناء كليه 12.129 مترا مربعا ويحتوي على معدات التكييف المركزي الرئيسية منها 12 برج تبريد و5 مبردات مياه مثلجة وعدد6 غلايات ماء وبخار و25 مضخة رئيسية لمختلف الأنظمة و9 خزانات للوقود تحت الأرض و6 خزانات وقود تغذية يومية و5 مولدات الكهربائية ومخزن للغازات الطبية وخزان الغاز المسيل والمبنى مرتبط مع مباني المستشفى بنفق خدمات ويحتوي ايضا على نظام ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.



كما يتكون المشروع من 4 جسور مشاة مكيفة الهواء لربط المباني الجديدة بالقديمة بمساحة بناء 1615 م2، هذا بالإضافة الى حائط بحري (مصد أمواج بطول 320 مترا).



وماذا بالنسبة لأعمال الطرق والمداخل والمخارج؟



جمع أعمال الطرق والمداخل والمخارج المتعلقة بالمشروع تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم عمل دراسة مرورية تفصيلية لكل مداخل ومخارج المستشفى لضمان انسيابية وسيولة الحركة المرورية، حيث تم فصل المداخل الرئيسية للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية ومواقف السيارات للزوار من الجهة الشرقية عن مدخل الطوارئ ومدخل سرداب الخدمات ومدخل الموظفين من الجهة الغربية من خلال طريق خدمة منفصل، بالإضافة الى الأعمال الخارجية من ساحات وزراعات تجميلية بين المباني وعلى اسطح المباني المنخفضة.



انتهاء المشروع



ما المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع؟



٭ المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع هي سبعة أشهر بخلاف أعمال الفحص والتشغيل بعد إيصال التيار الكهربائي والمتوقع في شهر مارس 2022، أي خلال الربع الرابع من العام 2022.



أبرز الأعمال



ما أبرز الأعمال التي تم إنجازها حتى الأن؟



٭ أبرز الاعمال التي تم إنجازها تتمثل فيما يلي: الانتهاء من كل أعمال الهيكل الخرساني لجميع مباني المشروع، وتقدم أعمال تكسيات الواجهات الخارجية 87% وأعمال التشطيبات الداخلية 43%، وهناك أيضا تقدم كل أعمال الخدمات الكهروميكانيكية في جميع المباني 56%، وكذلك أعمال أساسات الجسور الخارجية الرابطة بين مباني المشروع ومباني المستشفى القائم.



المواد المستخدمة



ما المواد المستخدمة في المشروع؟



٭ ان كل المواد المستخدمة في مشاريع الرعايا الصحية يتم اختيارها بعناية فائقة وفقا للمواصفات الفنية للعقد وأحدث معايير الأكواد العالمية المتخصصة مثلFGA & FGI & HTM، بحيث تكون مبدئيا مضادة للبكتيريا وتراعي راحة المرضى ويتم اعتمادها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة بخلاف أعلى المعايير العالمية للجودة والاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة وتؤهل مباني المشروع لتكون مباني خضراء صديقة للبيئة.



الأنظمة التكنولوجية



ماذا عن الأنظمة التكنولوجية للمشروع؟



٭ يتم تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للمباني الذكية والصديقة للبيئة في مجال الرعايا الصحية وترشيد استهلاك الطاقة منها: نظام ألواح الخلايا الضوئية لاستغلال الطاقة الشمسية المتجددة، نظام مجسات استشعار الحركة للتحكم في الإضاءة وفقا للاستخدام، ونظام التحكم في شدة الإضاءة وفقا للحاجة وراحة المرضية وقوة الإضاءة الطبيعية، ونظام أمني متكامل (تحكم في الابواب، كاميرات مراقبة IP والتحكم في مواقف السيارات)، ونظام حماية الأطفال حديثي الولادة، وكذلك نظام Pneumatic Tube System PTS لتوصيل الأدوية وعينات التحاليل بين الأجنحة بسرعة تصل 8م/ ثانية، وأيضا نظام الخدمات المتكاملة Integrated Services.



تعاون مستمر



ماذا عن تعاونكم مع الجهات الأخرى؟



٭ نتعاون بشكل مستمر منذ بداية المشروع مع كل وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وقوة الإطفاء العام وهيئة الطيران المدني وقطاعات وزارة الداخلية، حيث تم تأمين كل الموافقات والاعتمادات المطلوبة.



جائحة كورونا



وكيف كان تأثير جائحة «كورونا» على سير عمل والتحديات التي واجهتكم؟



٭ تم اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحد من التأثير السلبي لجائحة «كورونا» على تقدم سير الأعمال من تخفيض لساعات العمل خلال فترات الحظر الكلي والجزئي والمناطقي والنقص الكبير في العمالة الفنية الماهرة نظرا لوقف كل تأشيرات العمل الجديدة منذ مارس 2020 والكم الكبير من العمالة العالقة في الخارج إضافة إلى بطء وعدم انتظام حركة الملاحة والطيران العالمي، مما أثر على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي للمواد.



الاشتراطات الصحة



ما الاشتراطات الصحية للمشروع؟



٭ تم بحزم تطبيق كل الاشتراطات الصحية وفقا للتوصيات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الجائحة، حيث يتم إلزام كل الجهاز التنفيذي بالمكاتب وبالموقع بالتقيد بها مثل قياس درجة حرارة جميع العاملين بالمشروع عند الدخول إلى المكاتب أو الموقع والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد ولبس الكمامات، إضافة الى تواجد أدوات التعقيم بصورة دائمة وبكل أرجاء المكاتب وبالموقع.



تضافر الجهود



هل من كلمة أخيرة؟



٭ لابد أن أشير إلى تضافر جهود كل الأطراف المسؤولة عن هذا الصرح الطبي المميز المتخصص في مجال تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة لإنجازه بالسرعة الممكنة ليضاف إلى سجل إنجازات المشاريع الكبرى لوزارة الأشغال العامة، وأشيد بالتعاون الكبير من الجميع لتسهيل الأعمال وتحقيق خطة العمل الموضوعة رغم بعض الصعوبات الناجمة بسبب «كورونا».

اختيار التصميم والشكل الهندسي للمشروع

٭ أكد م.مشعل العنزي أن التصميم الإنشائي والمعماري لمشروع مستشفى الولادة الجديد يعتبر من أهم العوامل التصميمية التي تم أخذها بالاعتبار لتتماشى مع موقع المشروع المميز على ساحل جون الكويت، مع مراعاة العامل المناخي والمحافظة على سلامة وكفاءة التوزيع الوظيفي للأقسام الطبية المتعددة وعلاقتها ببعضها.



وتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث الأساليب الإنشائية والمعمارية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:



٭ استخدام الركائز الخرسانية لمقاومة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.



٭ استخدام أحدث نظم العزل المائي للقواعد الخرسانية لتجنب حدوث اي تسريب للمياه بالسراديب.



٭ استخدام نظام البلاطات المفرغة سابقة الصب للإسراع في عملية التنفيذ.



٭ استخدام نظم الحوائط الجبسية لدقة وتشكيل المنحنيات وتحقيق المتطلبات المعمارية والطبية مع المحافظة على سرعة التنفيذ.



٭ اعتماد كل مواد التشطيبات التي تتمتع بالجودة العالية والتي تؤدي إلى تقليل أعمال الصيانة المستقبلية، إضافة الى زيادة العمر الافتراضي للمبنى.