نحتاج حكومة «تكنوقراط» تضم أكاديميين متخصصين في مجالاتهم

نتمنى الاهتمام بملف السياحة في الكويت وجعلها مركزاً جاذباً للسياح

الحكومة السابقة «ما قصرت» لكن الشعب الكويتي يطمح للأفضل دائماً

لا نريد العلاج بالخارج نريد أن نعالج داخل ديرتنا الحبيبة الكويت

حكومة جديدة مرتقبة سيتم الإعلان عنها قريبا، تضم وزراء سابقين وأيضا أسماء جديدة، ومعها آمال وطموحات معقودة من المواطنين والمواطنات على العهد الجديدة بالحكومة الجديدة، ملفات عالقة يأمل المواطنون ان تكون في نصب اعين الوزراء الجدد ويأخذونها بعين الاعتبار وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف وغيرها من الطموحات.

«الأنباء» التقت عددا من المواطنين واستمعت الى طموحاتهم وآمالهم من الوزراء الجدد، حيث اكدوا مطالبهم بتشكيل حكومة تكنوقراط تكون حكومة انجاز، فمنهم من رأى أن ملف الصحة يجب أن يكون أولوية، ومنهم من قال إن التعليم هو الركيزة التي تقوم عليها أي نهضة، فيما شدد آخرون على أن قضية الإسكان تحتاج إلى اهتمام خاص، بينما كان هاجس البعض هو قضية التوظيف لما لها من تأثير على فئة الشباب ومن خلفه المجتمع ككل، في السطور التالية تفاصيل الآراء:

آلاء خليفة



في البداية، قال المواطن خالد العتيبي: باسمي كمواطن كويتي أطالب الحكومة الجديدة بالاستمرار في عملها الجيد ووضع احتياجات المواطن على رأس أولوياتها وعدم الالتفات لما يثار ويقال، مؤكدا ان ثقة المواطنين كبيرة في الوزراء في تحقيق مصلحة المواطنين. من ناحية أخرى، فإننا كمواطنين «نعين ونعاون» أعضاء الحكومة لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة لبلدنا الحبيب الكويت.

وأشار العتيبي الى ان لدى المواطنين مطالبات عدة من الحكومة الجديدة وسقف المطالبات عال، لاسيما ان الكويت بلد صغير من حيث عدد السكان وتتمتع بموارد مالية كبيرة، آملا التوفيق للوزراء الجدد في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم.



من ناحيته، ذكر الإعلامي والمواطن أحمد البدري: الشارع الكويتي لديه الآن مع القيادة الجديدة والعهد الجديد آمال كبرى، وقد شاهدنا بالفعل بعد الإصلاحات وهناك نزعة ونظرة ثاقبة للوضع وعمل دؤوب من أجل تحقيق آمال الكويتيين.



وأوضح البدري ان الفترة الماضية التي شهدت العفو الكريم من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي جاء بعد جهود كبيرة من الكثيرين، ولا ننسى الجهد المضني الذي بذله النائب د.عبيد الوسمي في نقل نبض الشارع إلى القيادة السياسية، وهناك آمال كبرى ان نشهد حكومة تتواكب مع الوضع الحالي ليس فقط على المستوى المحلي وانما كذلك على المستوى الإقليمي.



وذكر البدري اننا بحاجة إلى وزراء أكاديميين «حكومة تكنوقراط» يكونون متخصصين في مجالاتهم وذلك للعمل على حل كل المشاكل والملفات العالقة ولتحقيق رؤية الكويت 2035 متمنيا التوفيق لأعضاء الحكومة الجدد.



أما الناشط الاجتماعي والإعلامي جاسم الشمري فقال: بداية اود ان انتهز الفرصة لأقول لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «حمدلله على السلامة وخطاك السوء والله يطول بعمرك».



وأضاف: الحكومة السابقة «ما قصرت» حاولت واجتهدت ولكن الشعب الكويتي يطمح للافضل دائما، ونأمل من الوزراء الجدد الاهتمام بالمواطنين والنظر بعين الاعتبار لهمومهم ومشاكلهم ومحاولة إيجاد انسب الحلول لها. وتابع: نأمل تطوير المنظومة الصحية في الكويت، فلا نريد العلاج بالخارج نريد ان نتعالج داخل ديرتنا الحبيبة الكويت، كما نأمل الاهتمام بالتربية والتعليم والاعلام، وكذلك هناك ضرورة للاهتمام بملف السياحة في الكويت لجعل الكويت مركزا جاذبا للسياح من مختلف انحاء العالم.



وأعرب الشمري عن امله ان تكون الحكومة الجديدة حكومة انجاز يرفع لها المواطن الكويتي «القبعة والعقال»، وأضاف: نحن معكم يدا بيد ونأمل ان تكونوا جديرين بثقة صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء بكم، وعسى الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم علينا نعمة الامن والامان.



نريد إصلاح الشوارع.. المواطن يستحق الأفضل

إصلاح الطرق مطلب شعبي

ذكر المواطن عادل الانصاري ان على الحكومة الجديدة ان تأخذ بعين الاعتبار والاهتمام بالقضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن وابرزها الاهتمام بالصحة والتعليم والإسكان وتوظيف الشباب وكذلك الاهتمام بالطرق وإصلاح الشوارع، لافتا الى ان المواطن الكويتي يستحق الأفضل دائما. وقال الانصاري: ديرتنا الحبيبة «مو مقصرة» لكن نتمنى الأفضل بتحقيق التطوير والتنمية المنشودة، وكلنا امل في أعضاء الحكومة الجدد ونقول لهم «قواكم الله».