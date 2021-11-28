آلاء خليفة

نظم فريق «بصمة كويتي» التطوعي معرض «عودة الحياة» بمشاركة ما يزيد على 100 مشروع من المشروعات الصغيرة وذلك في حولي بارك بمنطقة حولي على مدار يومين متتاليين.



«الأنباء» تواجدت في المعرض لمتابعة مجرياته والتقت عدداً من القائمين عليه والمشاركين فيه.



في البداية، ذكرت رئيسة فريق بصمة كويتي التطوعي أمل الشويع في تصريحات لـ «الأنباء»، ان المعرض يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة، لاسيما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19 ) وعودة الحياة الى طبيعتها، مشيدة بالحضور الباهر للمعرض من قبل الجمهور الذي حرص على الحضور والمشاركة في فعاليات المعرض. وشكرت الشويع جميع الجهات المشاركة في المعرض، مؤكدة ان فريق «بصمة كويتي» مستمر في تقديم كل الأعمال التطوعية بمختلف المجالات التي تخدم دولتنا الحبيبة الكويت.



من ناحيتها، ذكرت نائب رئيس فريق «بصمة كويتي» أحلام العلي، ان الفريق تطوعي له مساهمات عدة في مختلف المجالات ويضم 20 شخصا من الرجال والنساء، لافتة الى ان الفريق تأسس في 14 ابريل 2020 وبرز دوره اثناء ازمة كورونا حيث قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة. وحول معرض عودة الحياة، أشارت العلي إلى أن المعرض مقام على مدار يومين بمشاركة حوالي 106 مشاريع من المشروعات الصغيرة.



من جانبه، ذكر عضو فريق «بصمة كويتي» التطوعي محمد الرفاعي، ان الفريق حرص على تنظيم معرض عودة الحياة من اجل دعم اصحاب المشاريع الصغيرة لاسيما بعد زوال ازمة كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها.



ومن داخل جناح الفريق الكويتي لتربية طائر البوم، أوضحت رئيسة الفريق جهان الكندري ان الفريق تأسس عام 2016 وباشر أنشطته عام 2017 وهو فريق بيئي توعوي معترف به من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – إدارة الفرق التطوعية «بادر»، لافتة إلى ان الفريق مهتم ومختص بتربية طائر البوم وتنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية بخصوص طائر البوم وأهميته في حفظ التوازن البيئي وحمايته من خطر الانقراض والصيد الجائر وكذلك كيفية الاعتناء به وكيفية التعامل معه.



وذكرت الكندري ان الفريق يعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة فيما يخص طائر البوم، موضحة ان البعض يرى ان هذا الطائر يجلب التشاؤم والنحس، ولافتة الى ان هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فهي مجرد مفاهيم خاطئة توارثتها الأجيال المتعاقبة، موضحة ان الفريق حرص على المشاركة في مهرجان «عودة الحياة» لعرض أصناف وفصائل مختلفة من طائر البوم للجمهور.



بدوره، أوضح رئيس فريق الكويت للطائرات الورقية عمر بوحمد، أن الفريق يهتم بالطائرات وصناعتها، والتي لم تعد اليوم ورقية وانما تستخدم بها خامات البراشوت الذي يحلق في السماء، موضحا أن الفريق هو من يقوم بتصنيع وتصميم طائراتها، واتخذنا شعار الفريق من ألوان علم الكويت.



وأشار بوحمد ان الفريق شارك في المعرض لاعطاء فكرة للجمهور عن هواية الطائرات والتي تعتبر كذلك رياضة وتم عرض وسائل السلامة والتصميمات واشكال الطائرات



من جانبه، أوضح عضو فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي التطوعي عمر الزنكي، ان الفريق تطوعي متخصص في إنقاذ المركبات في البر وعلى الشواطئ والبحث عن المفقودين في البر والبحر بأيدي غواصين محترفين وإنقاذ الأشخاص ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعائلات في حال عطل السيارة في الطرقات العام على مدار 24 ساعة.

السيارات القديمة.. إرث تاريخي

أنواع مختلفة من السيارات القديمة (محمد هاشم)

التقينا خلال وجودنا بالمعرض رئيس الفريق الكويتي للسيارات القديمة ناصر الطريجي، الذي قال لـ «الأنباء» إن هدف الفريق إحياء السيارات التي كان يستخدمها آباؤنا وأجدادنا للحفاظ على هذا الإرث التاريخي القديم وتوارثه عبر الأجيال. وأشار الطريجي الى ان الفريق لديه أنواع مختلفة من السيارات منها السيارات الكلاسيك والسيارات الرياضية وسيارات انجليزية وغيرها من أنواع السيارات المختلفة، لافتا إلى ان الفريق شارك في المعرض لإدخال المتعة بقلوب زوار المعرض من خلال مشاهدة السيارات القديمة.