حمد جابر العلي مطمئناً المواطنين والمقيمين: وضعنا الصحي فوق الممتاز .. و«ماكو إلا الخير» ولا إغلاق للمطار أو الحدود البرية أو البحرية

مريم بندق



أيام قليلة على اعلان انتشار المتحور الجديد عن فيروس كورونا المستجد المسمى «أوميكرون» كانت كافية لزرع الرعب في العالم مرة أخرى، مخافة العودة إلى المربع الأول في مكافحة الوباء، أقله بانتظار معرفة التقييمات العلمية لمدى خطورته بعد أن وصفته منظمة الصحة العالمية بالتحور «المقلق».

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع 9 دول أفريقية وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين منها لمدة 7 أيام إلى جانب عمل فحصين «PCR» عند الوصول وفي اليوم السادس.

وتضمن قرار المجلس منع دخول غير الكويتيين القادمين من تلك الدول، سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما ويطبق القرار اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس لجنة كورونا الشيخ حمد جابر العلي، في تصريح لتلفزيون الكويت، ان اللجنة تدارست الخطوات التي سترفع لمجلس الوزراء بخصوص المتحور الجديد.

وأضاف: أُحب أن أطمئن المواطنين والمقيمين بأن المطار لن يغلق، كما ان الحدود البرية والبحرية لن تغلق، مشيرا الى ان هناك خطوات يجب اتخاذها من الجميع في الداخل أو القادمين، مشددا على ان الفيروس المتحور خطير، وهناك إغلاق في بعض الدول، وإيقاف الرحلات مع بعض الدول الأفريقية، وهذا ما سنقوم به ونوصي به.

وتمنى الشيخ حمد جابر العلي السلامة للجميع، وقال: الحمد لله وضعنا الصحي فوق الممتاز «وماكو إلا الخير.. وأرجع وأقول للي يسافر: لا تحاتي.. المطار ما راح يتسكر، واللي في الدول المجاورة للكويت الحدود راح تكون مفتوحة».

هذا، وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه لم ترصد أي حالة تحمل الفيروس الأفريقي المتحور (أوميكرون) في الكويت حتى ظهر أمس، مستبعدة العودة إلى الإغلاق والحظر، ونفت التوجه إلى إغلاق المطار مؤكدة أن الأوضاع الصحية في البلاد ممتازة ومستقرة.

ودعت المصادر إلى مواصلة الالتزام الكامل بالاحترازات الصحية والتي منها التقيد بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة مع دعوة غير متلقي اللقاح حتى الآن إلى المبادرة والإسراع إلى أخذه حرصا على سلامتهم وصحة المجتمع، لافتة أيضا إلى أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة مشيرة إلى إجراءات إضافية تتعلق بها، ومؤكدة ان زيادة نسبة الإقبال على التطعيم ساهمت بشكل رئيسي في انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا إلى أدنى درجة، وتسجيل صفر وفيات وصفر مرضى العناية المركزة.

وشددت المصادر على ان إجراءات وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الاحترازية المسبقة شكلت حائطا منيعا لحماية البلاد والمواطنين والمقيمين من متحور «أوميكرون» ومنعت تسرب أي متحورات جديدة، مشيرة إلى استمرار إجراءات فحص الـ PCR وتلقي أحد اللقاحات المعتمدة في البلاد، لافتتة إلى ان اشتراط الجرعة الثالثة للسماح بدخول البلاد يتطلب قرارا من مجلس الوزراء على اعتبار ان شرط تلقي جرعتين للسفر والسماح بالدخول قرار المجلس.

هذا، وحسب تصريح الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، اجتمعت لجنة طوارئ كورونا مساء أمس لبحث بعض الإجراءات المشددة المرفوعة من وزارة الصحة وغيرها من الوزارات والتي تحول من دون دخول المتحور الأفريقي الجديد إلى البلاد، خصوصا على صعيد إقرار كل ما من شأنه التأكد من منع وصول أي حالات فردية لمقيمين قادمة من قارة أفريقيا إلى البلاد، خصوصا من الدول الـ 9 المذكورة عن طريق رحلات طيران الترانزيت، إلى جانب إجراءات التعامل مع المواطنين.