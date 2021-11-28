بشرى شعبان

نظمت إدارة التوعية والإرشاد في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون حفلا لتكريم الفائزين بـ «درع المنسق» في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 24 والذي أقيم برعاية وحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية مسلم السبيعي والوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية صالح العجيل ومديري ومراقبي ورؤساء أقسام قطاع الرعاية.



وتوجه السبيعي بالتبريكات إلى وزير الشؤون ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والعاملين في الوزارة على الفوز بالمركز الثالث لأول مرة في مسابقة درع المنسق بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن، وخص بالذكر سارة العجمي من إدارة التوعية والإرشاد على جهودها وتفانيها في العمل الذي أدى لحصولنا على هذا الإنجاز الذي نفخر به، وذلك كونها الممثل عن وزارة الشؤون لدى الأمانة العامة للأوقاف.



وهنأ الأبناء والنزلاء الفائزين في المسابقة، مشيدا بجهود المحفظين والمحفظات في حصول الأبناء على المراكز الأولى بالمسابقة.



بدوره، توجه مدير إدارة التوعية والإرشاد جاسم الحمود بالشكر لراعي الحفل الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية والحضور ووعد بالمزيد من الإنجازات الأنشطة في قطاع الرعاية الاجتماعية.



وفي الختام، قام السبيعي يرافقه العجيل بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى من إدارة الحضانة العائلية ورعاية الأحداث والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تكريم المحفظين.



المكرمون:



عبدالله الفيلكاوي - رئيس قسم الإرشاد رجال



مريم المهري - رئيس قسم الإرشاد نساء



سارة العجمي - الفائزة بالمركز الثالث: درع المنسق



المحفظون:



خالد الراشد



طلال الوصابي



مها جلاد



أمل حسين



أمل محمد



ميمونة الرحماني



وفاء ذياب



البندري الحمدان



خلود الظفيري