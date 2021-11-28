آلاء خليفة



دعا مرشح رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مدالله سويدان أساتذة التطبيقي إلى الإقبال على صناديق عمليات التصويت لاختيار ممثليهم في الرابطة.



وقال سويدان في تصريح صحافي إن انتخابات الرابطة جاءت في فترة عصيبة ومهمة لأساتذة وطلبة التطبيقي، نظرا لما تمر به الهيئة من ظروف تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق المطالب والمساعي لانضمام كليات التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية 76/2019، والذي تم إقراره بعيدا على إدارة الهيئة، وممثليها من الروابط التدريسية، وهو مخالف تماما لجميع الأعراف الأكاديمية ومواثيق العمل الإداري.



وأضاف إن ترشحه لانتخابات الرابطة جاء للحفاظ على حقوق الأساتذة والتأكيد على احقيتهم في العديد من المطالب المشروعة، التي نادى بها الزملاء السابقون في الهيئة الإدارية بالرابطة، ومن أبرزها، تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس الذي مر عليه أكثر من 17 عاما دون أي تغيير، بالإضافة إلى ضرورة تعديل تشكيل مجلس إدارة التطبيقي لضم عمداء الكليات ومديري المعاهد ضمن أعضاء مجلس الإدارة.



وشدد سويدان على ضرورة ضم الهيئة لوزارة التعليم العالي مرة اخرى، واختيار وزير من أصحاب الكفاءات وعلى دراية كافية بمشاكل التعليم في مدارس «التربية» و«الجامعة» و«التطبيقي»، وضم «التطبيقي» على وزارة التعليم العالي.



وذكر سويدان أن جودة التعليم وتطوير الكليات تأتي ضمن الأولويات على أجنداته، فلابد من تناسب أعداد الطلبة داخل الشعب الدراسية ليتمكن الطلبة من استيعاب المحاضرات على أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل وضع الحلول للارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية.