أحبطت قوات الأمن العراقية امس محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم «داعش» محكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كليومترا شمال العاصمة بغداد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي «تمكنت قوة أمنية مشتركة من إحباط محاولة هروب ثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي» شمالي بغداد.



وأوضح البيان ان القوة المشتركة «فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة»، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الاثنان الآخران.



وفتحت السلطات تحقيقا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.



وفي مايو الماضي تمكن 21 سجينا بتهمة تجارة المخدرات الهروب من من سجن الهلال الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى البلاد.



وفي يوليو 2013 شهد العراق اخطر هروب جماعي من سجن ابوغريب الذي أغلق لاحقا حيث فر أكثر من 500 متطرف ممن كانوا لبنة اساسية في المشاركة بالسيطرة على ثلث أراضي البلاد منتصف عام 2014.



وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ بعدما ألقت القبض على آلاف الإرهابيين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد داعش.



وتسعى السلطات إلى توسيع القاعات الصغيرة في السجون التي تستوعب 10 أشخاص لكنها تضم حاليا 30 شخصا على الأقل.