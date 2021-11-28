قالت وسائل اعلام سودانية ان معارك وقعت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أدت لمصرع 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.



ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن مصادر عسكرية سودانية موثوقة ان مواجهات عنيفة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية وقعت بعد ان توغلت الاخيرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.



وقالت المصادر إن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة.



واشارت إلى أنه استخدمت في المعركة المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى 8 ساعات.



وأضافت «قتل 21 من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رائد وملازم أول وجرح نحو 33 آخرين جرى نقلهم الى مستشفى «تبارك الله» بمحلية القريشة».



وذكرت المصادر ان القوات الإثيوبية والميليشيات كانت تسندها قوات اريترية تم تجميعها من عدة مناطق وقدر عددها بنحو 6000 مقاتل طبقا للمصادر.