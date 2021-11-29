مفرح الشمري

[email protected]



وسط جهود حثيثة من العاملين في ادارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعلى رأسهم مدير الادارة فالح المطيري لإقامــة الدورة الـ 21 من مهرجان الكويت المسرحي بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، عقد صباح امس مؤتمر صحافي بقاعة الأديب الراحل عبدالرزاق البصير أداره مراقب شؤون المسرح عبدالكريم الهاجري لإعلان تفاصيل موعد انطلاق الدورة وأنشطتها التي تستمر من 1 الى 10 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح الدسمة، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، والامين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش، والامين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الانصاري، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المقروء منها والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي الاخبارية.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش في المؤتمر، ان المهرجان يقام تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مطلع الشهر المقبل ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، مؤكدا ان المجلس الوطني واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل أغلب الأنشطة، لافتا الى حرص المجلس على إقامة المهرجان رقم جميع التحديات خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعودة نشاط المسرح.



وأوضح الدويش ان اللائحة التي تنظم عمل المهرجان تنص على ان عدد العروض لا يتجاوز 8 وألا تقل عن 6، مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية برئاسة مدير المهرجان فالح المطيري حرصت على تطبيق اللائحة، وان الدورة الجديدة تشهد مشاركة 8 عروض فضلا عن تكريم 6 شخصيات إلى جانب حفل الافتتاح والندوة الفكرية التي تأتي هذا العام تحت عنوان «التجريب في المسرح الكويتي» والورش المسرحية الثلاث، وهي «اساسيات تصميم الأزياء» و«عناصر الديكور المسرحي» و«لغة الجسد».



وأثنى الدويش على مشاركة الفرق الأهلية الأربع إلى جانب فرقة مسرح الشباب و3 فرق من القطاع الخاص والعروض، وهي: مسرحية «زهور القبور» تعرض يوم الخميس 2 ديسمبر لفرقة مسرح الشباب من تأليف وإخراج فيصل العبيد، ومسرحية «الطابور السادس» تعرض يوم الجمعة 3 ديسمبر لفرقة المسرح الشعبي من تأليف فاطمة العامر ومن إخراج علي البلوشي، ومسرحية «فوبيا» تعرض يوم السبت 4 ديسمبر لمجموعة السلام من تأليف مريم القلاف وإخراج عبدالله المسلم، ومسرحية «المشنوق الذي ضحك» تعرض يوم الاحد 5 ديسمبر لفرقة المسرحي العربي إعداد وإخراج أحمد البناي، ومسرحية «البروة» المقرر لها يوم الاثنين 6 ديسمبر لشركة تياترو للإنتاج المسرحي من تأليف فلول الفيلكاوي وإخراج شملان هاني النصاري، ومسرحية «مطلوب مهرجين» يوم الثلاثاء 7 ديسمبر لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف تغريد الداود وإخراج عيسى الحمر، ومسرحية «الموت الأبيض» المقرر لها يوم الاربعاء 8 ديسمبر لشركة فرانكو للإنتاج المسرحي من تأليف سعيد محمد سعيد وإخراج د.مشعل السالم، ومسرحية «الساعة التاسعة» يوم الخميس 9 ديسمبر لفرقة المسرح الكويتي من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي.



وكشف الدويش عن اسماء المكرمين خلال هذه الدورة، وهم الفنانون: أحمد العامر ودخيل صالح الدخيل ود.احلام حسن ود.خلود الرشيدي وسماح وفاضل عبدالله الدمخي، مشيرا الى اقامة جميع الفعاليات في مسرح الدسمة باستثناء الورش المقرر إقامتها في مسرح كيفان.



واشار الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش، الى ان هذه الدورة بسبب جائحة كورونا واشتراطاتها الصحية في شتى الوطن العربي حالت دون استقدام ضيوف من الخارج هذا العام في ظل التحديات التي نعيشها حاليا بسبب هذه الجائحة، التي تمنى ان تزول عن الأمة العربية والاسلامية والعالم ككل.



من جانبه، استعرض مراقب شؤون المسرح عبدالكريم الهاجري حالات التوقف التي طالت فعاليات هذا المهرجان في السابق ومنها فترة الغزو العراقي على الكويت عام 1990، وفترة الحداد على وفاة الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد عام 2006، وفترة تأجيل الدورة العاشرة للمهرجان عام 2012 بسبب مهرجان الخليج المسرحي في العاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى التوقف الأخير المتعلق بوباء كورونا 2020، مؤكدا تلمس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فرحة المسرحيين بعودة هذا المهرجان المميز والرائد الذي يتضمن 8 عروض مسرحية، وندوة فكرية، وثلاث ورش متخصصة في شرح مكونات العمل المسرحي كتصميم الأزياء، وعناصر الديكور، والأداء الحركي، وسيعقب كل عرض مسرحي جلسة حوارية بقاعة الندوات في مسرح الدسمة. وسينطلق المهرجان بحفل افتتاح تحت عنوان «رسالة فنان» من اخراج يوسف البغلي، مشددا على أهمية المهرجان في خارطة الثقافة والفن العربي.