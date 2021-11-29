

يواصل فريق عمل مسلسل (دحباش)، بقيادة المخرج حسين أبل، تصوير مسلسلهم التراثي، وهو من تأليف مشاري حمود العميري، وسيجسد شخصياته نخبة من نجوم الدراما، من أبرزهم: جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، محمد جابر، عبد الإمام عبد الله، محمد الصيرفي، هيفاء حسين، ماجد مطرب عبير الجندي، فتات سلطان، فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبدالله هيثم، اسماعيل الراشد، عمر المحيميد ومحمد الدوسري وعبدالله الفريح وعبدالله الخضر وغيرهم



أما قصة العمل فهي تراثية وواقعية، ومستوحاة من المجتمع الكويتي تسلط الضوء على ثلاث خطوط درامية رئيسية في العمل، اولها شخصية دحباش وثانيها ولد شمة وثالثها بلال الافرنجي.



ودحباش من اهل البادية يقدم الى الكويت، كما هو الحال في بلال الافرنجي الذي يقدم الى الكويت فارا بدينه فيلتقي الثلاثة عند الشيخ صالح الذي يقوم بدوره المحوري الفنان جاسم النبهان.



وهناك صراع قائم بين الطواش وهو الفنان عبدالرحمن العقل وابن عمه الفنان محمد الصيرفي، الى أن يدخل على الكويت مرض الطاعون فتكون هناك احداث كثيرة يتجسد بها الصراع من أجل البقاء في مجتمع صغير متكاتف.



من جانب آخر، كشف المنتج والمؤلف العمل الكاتب مشاري حمود العميري عن ان العمل سوف يتطرق الى حقبة مهمة في تاريخ الكويت وهي من البداية، الكويت في عام 1810م تعرض في الحلقة الأولى ثم الحلقة الثانية عام 1812م، ثم باقي الحلقات عام 1830م و1831م بأسلوب درامي وإخراجي مغاير فيما يطرح في الساحة حاليا.