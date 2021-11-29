أحمد الفضلي



تواصل الفنانة ملاك الكويتية تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث تجاربها الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «خاب ظني» والذي يجمعها بكوكبة من نجوم الدراما الكويتية ويجمعها وللمرة الأولى بالفنان خالد بوصخر الذي يشارك كممثل ومخرج ومنتج للعمل.



من جانبها، أعربت ملاك عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيمنحها فرصة للظهور بدور فتاة تدعى «فجر» وهي شخصية مختلفة وجديدة عن جميع ما قدمته ملاك في السنوات الماضية.



وأضافت ملاك من خلال تصريح لـ «الأنباء» ان العمل يشكل تجربتها الأولى مع زميلها خالد بوصخر كمنتج ومخرج للعمل وهو الأمر الذي شكل دافعا كبيرا لها للمشاركة في المسلسل خلاف وجود نجوم كبار ونص رائع سيكون لهما الدور الأكبر في نجاح المسلسل.



من جانبه، ذكر بوصخر ان المسلسل سينتهي تصويره في الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزا للعرض عبر إحدى المنصات العربية، موضحا ان العمل مختلف جدا عن كل الأعمال التي شاهدناها خلال الأعوام الماضية في الكويت ودول الخليج وتلعب من خلاله ملاك دورا جديدا ليس على مستوى الأدوار التي قامت بأدائها بل دور لم يسبق ان قدم في الساحة الدرامية الخليجية.



وعن دوره في المسلسل، ذكر بوصخر انه يجسد دور شاب يدعى «حمد» يمر بالعديد من المواقف والتحولات على امتداد حلقات المسلسل.