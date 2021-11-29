في إنجاز جديد يرسخ مكانة شركة السينما الكويتية الوطنية كشركة رائدة وسباقة في مجال العرض والتوزيع السينمائي في الكويت والخليج العربي، تم افتتاح أحدث صالات السينما التابعة لعلامة «سينسكيب» في مول العاصمة الذي يعد المشروع التجاري الأحدث ووجهة التسوق العصرية الجديدة في قلب مدينة الكويت.



بعد نجاح شركة السينما الكويتية الوطنية في توفير تجارب مميزة لجمهور السينما من خلال صالات عرض «سينسكيب»، حرصت الشركة على توفير أكبر طاقة استيعابية ممكنة في الصالات الجديدة، حيث تستوعب «سينسكيب» العاصمة مول ما يصل إلى 1.300 مقعد ضمن 13 صالة عرض مجهزة بأحدث تقنيات العرض السينمائي من التجهيزات المرئية والسمعية.



في هذه المناسبة، صرح ناصر بدر الروضان الرئيس التنفيذي في شركة السينما الكويتية الوطنية: ينسجم افتتاح أجدد صالات العرض التابعة لـ «سينسكيب» في مول العاصمة مع استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف لتطوير مشهد السينما في الكويت وترسيخ حضور شركة السينما الكويتية الوطنية كشركة رائدة في قطاع الترفيه في البلاد، ويؤكد افتتاح «سينسكيب» العاصمة مول على التزامنا بتقديم أفضل التجارب السينمائية الترفيهية التي تلبي تطلعات عملائنا من عشاق السينما الباحثين عن تجارب مبتكرة، وفي هذا السياق، حرصنا على توظيف أحدث ما توصلت إليه تقنيات العرض السينمائي المرئية والسمعية في جميع الصالات بشكل يرتقي بتجارب المشاهدين ويوفر لهم تجربة ترفيهية على الطراز العالمي.



وأضاف: تتمتع السينما بجاذبية خاصة بالنسبة للجمهور في الكويت، خاصة ان دور السينما تلعب دورا ترفيهيا وثقافيا في ذات الوقت، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل على تطوير تجربة العملاء من عشاق الفن السابع من خلال توفير آخر الابتكارات وتقنيات العرض السينمائي مع مراعاة أعلى مستويات الرفاهية للمشاهد لتقديم تجارب سينمائية آسرة تزخر بالمتعة والإثارة والتشويق.



وتبرز صالة «دولبي سينما» الفاخرة ضمن الصالات الثلاث عشرة بسعتها التي تصل إلى 290 مقعدا لتوفر للزوار تجربة مشاهدة منقطعة النظير، وذلك بفضل تقنيات العرض الديناميكي العالي التي تتيح ألوانا محسنة وتباينا فائقا، يقدم صورا واقعية بأدق التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، تضم «سينسكيب» العاصمة مول صالة (4DX Screen) الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والتي تتسع لـ 84 مقعدا، وتمتاز هذه الصالة بتوظيفها لتقنيات العرض الحديثة التي توفر تجربة مشاهدة بانورامية عريضة تصل إلى 270 درجة، كما تضم «سينسكيب» العاصمة مول 4 صالات لكبار الشخصيات بسعة 185 مقعدا. وعملت «سينسكيب» على تعزيز تجربة المشاهدين في صالات كبار الزوار عن طريق تزويد جميع المقاعد بتقنيات تتيح لهم طلب المأكولات والمشروبات إلى مقاعدهم مباشرة، فيما توفر إحدى صالات كبار الزوار قاعة حصرية لاستضافة الفعاليات الخاصة.



وكنظيرتها من الصالات المميزة، توفر الصالات الـ 7 الأخرى تجربة مشاهدة عالية الجودة، حيث توظف تقنية العرض BARCO Laser التي تقدم صورا مثالية تتكامل مع نظام صوت محيطي بتقنية دولبي 7.1 لتقديم تجربة سينمائية غنية، علاوة على ذلك، تحقق صالات السينما كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ما يجعلها صديقة للبيئة.



وتعد «سينسكيب» العاصمة مول الإضافة الأحدث لقطاع الترفيه المتنامي في الكويت والذي تسجل دور السينما فيه حضورا مميزا وسط رغبة سكان الكويت المستمرة للحصول على تجارب مختلفة لمتابعة إنتاجات السينما المحلية والعربية والعالمية. ومع افتتاح «سينسكيب» العاصمة مول يرتفع عدد مواقع السينما التي تشغلها شركة السينما الكويتية الوطنية إلى 10 مواقع موزعة على مختلف مناطق الكويت، وتضم 69 صالة عرض حديثة.