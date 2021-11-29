أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين فـــي السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هــذه السحوبات مـــن نصيب: علـي محمد الديكان، ناصـــر عجيـــل العنزي، صـــادق حمـــزة السلمان، حميدة عباس الغدبـان، محمد راشد حمود.



وبالإضافة إلى السحب اليومي، فإن بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.