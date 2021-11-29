دعت غرفة تجارة وصناعة الكويت أعضاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقعها الإلكتروني، وإنجاز معاملاتهم من خلاله، حيث يمكنهم حاليا عن طريق هذا الموقع، الانتساب لعضوية الغرفة، وتجديد الاشتراك السنوي، والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب).



وكذلك المصادقة على صحة التواقيع إلكترونيا، كما يتيح لهم الموقع إجراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بكافة أنواعها، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي والتوقيع على المستندات والوثائق الورقية، وبإمكانهم أيضا تحديث البيانات الخاصة بمنشأتهم تلقائيا عبر الموقع، (صندوق البريد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، حسابات المنشأة في مواقع التواصل الاجتماعي). وأكدت الغرفة على أن هذه التطورات تواكب تطلعاتها وسعيها للارتقاء بخدماتها إلى أفاق أوسع، والانتقال بها من النموذج التقليدي إلى التحول الرقمي، وذلك حفاظا على وقت وجهد أعضائها في المقام الأول، ووفاء للمتطلبات الدولية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزا للتوجه العام لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وتأتي هذه الدعوة غداة استعداد الغرفة لقبول تجديد عضوية العام الجديد (2022) والمصادقة على اعتمادات التواقيع الموجهة، للجهات والإدارات الحكومية والأهلية للسنة الجديدة، بشكل مسبق، اعتبارا من 1 ديسمبر 2021، وذلك جريا على عادتها في الأعوام الأخيرة، بعد تنسيقها مع هذا الجهات بهذا الخصوص.