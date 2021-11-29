أحمد مغربي



ينهي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم سيد هاشم مسيرته الوظيفية في القطاع النفطي اعتباراً من غد الثلاثاء، حيث أصدرت مديرة التوظيف والتعويضات في مؤسسة البترول أسيل العتيبي مذكرة داخلية تفيد بانتهاء خدمة هاشم اعتبارا من نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

ويترقب القطاع النفطي تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفا لهاشم هاشم وذلك بعد الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد، حيث يتوقع ان يتم تكليف أحد الأعضاء المنتدبين في «البترول» أو الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية الزميلة بتسلم مهام الرئيس التنفيذي بالتكليف خلال الأيام المقبلة.