أجرى بنك وربة السحب الأسبوعي الثاني والأربعين لحساب السنبلة، حيث أعلن عن أسماء الفائزين العشرة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عبدالهادي عبدالله عبدالهادي الراشد، راشد عامر محمد الهاجري، شريفة مشاري صفوق الخالدي، منيرة حمد صالح الدعيج، مزيد سعد ادغام العازمي، راشد محمد سمري العازمي، فيصل صالح يوسف العيدان، أفراح محمد علي المطيري، أحمد محمد أحمد إبراهيم، طالب عبداللطيف عبدالعزيز الرشيد.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.