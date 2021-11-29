شارك أمين عام مجلس الأمة عادل عيسى اللوغاني في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الـ 143 للاتحاد في العاصمة الإسبانية مدريد.



وقال اللوغاني في تصريح صحافي أمس، انه تم خلال الاجتماع إقرار جدول الأعمال ومناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية ومن أبرزها التعديلات المتعلقة بمواعيد الترشيحات للمناصب الشاغرة، وانضمام الأعضاء المراقبين للجمعية وسداد الاشتراكات.



وذكر اللوغاني ان الاجتماع تطرق أيضا الى بند انتخاب رئيس الجمعية، مبينا انه تمت تزكية أمين عام مجلس النواب المغربي د.نجيب الخدي رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.



وأضاف اللوغاني «بهذه المناسبة أود أولا أن أنتهز الفرصة وأشكر رئيس الجمعية السابق فيليب شواب على جهوده المتميزة طول فترة رئاسته، كما أود أن أهنئ وأبارك للخدي على تزكيته متمنيا له التوفيق».



وأشار اللوغاني الى ان الاجتماع ناقش التجارب الخاصة بالبرلمانات الدولية خلال فترة جائحة كورونا، مبينا انه تم الاستماع للعديد من التجارب للدول والأمانات العامة فيما يخص عملهم خلال الجائحة. هذا، وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي أمين عام جمعية الأمناء للبرلمانات العربية جاسم النصف.