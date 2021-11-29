تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة في شأن فتح منافذ تسويقية جديدة للإنتاج النباتي الكويتي، وزيادة قيمة الدعم المخصص للمزارعين، وتخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بالإنتاج النباتي، قال في مقدمته: سعت الكويت منذ إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الدفع نحو تطوير القطاع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ولكن بالنظر إلى واقع الزراعة، بعد عقود عدة، يتضح أن القطاع الزراعي لا يلبي الاحتياجات، ما ينعكس سلبا على الأمن الغذائي ويعيق الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي التي غالبا ما شكلت الهاجس الأكبر في ضوء التطورات والنزاعات التي قد تعيق استيراد الاحتياجات الغذائية. ولأهمية تطوير المنظومة الزراعية والحيوانية في البلاد ودعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1- فتح منافذ تسويقية جديدة للإنتاج النباتي الكويتي في أنحاء الكويت كافة خصوصا في المدن الجديدة.



2- سرعة إصدار قرار بزيادة قيمة الدعم المخصص للمزارعين.



3- تخفيض أسعار الخدمات التي ترتبط بمدخلات الإنتاج النباتي ومنها أسعار الكهرباء والماء وأذونات العمل والرسوم التي يدفعها ملاك المزارع.