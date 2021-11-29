ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل



قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا لقيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، وأضاف الطريجي في اقتراحه، أن على الحكومة إعادة تفعيل «البديل الإستراتيجي»، ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.

ودعا إلى توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة، على أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي أو تقترب مما تم تخفيضه.

من جانب آخر، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة لفتح منافذ تسويقية جديدة للإنتاج النباتي الكويتي، وزيادة قيمة الدعم المخصص للمزارعين، وتخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بالإنتاج النباتي.

وأمس، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب مبارك الخجمة، ان اللجنة قررت تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول المحترفين الأجانب.

من جهته، أعلن النائب د.حسن جوهر ان «كتلة الـ 6» اتخذت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة.