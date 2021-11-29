قال النائب سعدون حماد إن القضاء العادل أكد سلامة موقفه في القضية التي زج باسمه فيها، وأصدر أحكاما بالبراءة في جميع درجات التقاضي.



وأعرب النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن سعادته بحكم محكمة التمييز الصادر امس لصالحه بالبراءة في القضية التي طالته أثناء الانتخابات، مشيرا إلى أنه حصل على البراءة في جميع درجات التقاضي في هذه القضية.



وبين أنه سبق أن صرح منذ بداية توجيه الاتهام بكيديته للتأثير على سير العملية الانتخابية، موضحا أنه أكد على سلامة موقفه وطالب مجلس الأمة برفع الحصانة عنه لإعطاء المجال للقضاء للفصل في هذه القضية. واختتم النائب سعدون حماد تصريحه موجها الشكر لناخبي الدائرة الثالثة الذين أصروا على الحضور والمشاركة في الانتخاب والتصويت، ولكل من تواصل وتعاطف معه خلال هذه الأزمة.