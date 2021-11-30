نجح سحر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «إنكانتو» من «ديزني»، في نيل استحسان الجمهور، فمنحه المركز الأول بإيرادات شباك تذاكر صالات السينما في أميركا الشمالية فور إطلاقه، بحسب الأرقام الأولية التي نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. وقد حصد الفيلم 27 مليون دولار على مدى ثلاثة أيام، و40.3 مليونا منذ إطلاقه الأربعاء، عشية عيد الشكر، أحد أكثر ايام العطلات شعبية لدى الأميركيين. أما صيادو الأشباح في «غوستاباسترز: أفترلايف» الذين يتمتعون هم أيضا بقوى خارقة ولكن من نوع آخر، أقل سحرا، فتراجعوا إلى المركز الثاني في الترتيب.



أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «هاوس أوف غوتشي» للمخرج ريدلي سكوت، إذ حقق 14.2 مليون دولار في الأسبوع الأول لطرحه. ويتناول هذا الفيلم الذي تمتزج فيه قصص الحب والمجد والخيانة، قصة جريمة قتل ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية الراقية، بتدبير من زوجته باتريتزيا ريجاني التي تؤدي دورها المغنية ليدي غاغا.