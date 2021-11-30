أعلن الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي الأحد أنه لن يترشح «في الوقت الراهن» لمنصب حاكم ولاية تكساس، بعد أشهر من التكهنات بشأن إمكان دخوله المعترك السياسي. وكان احتمال ترشيح الممثل البالغ 52 عاما قد حظي بتأييد بعض الدوائر اليسارية المعارضـــة للحاكــم الجمهوري الحالــــي غريغ أبوت الذي تنظر المحكمة العليا الأميركية في قانونه الذي يقيد الإجهاض.



وقال الممثل الحائز جائزة أوسكار في مقطع فيديو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي «لم يخطر ببالي يوما عندما كنت طفلا ولد في مدينة أوفالدي الصغيرة بولاية تكساس أن أحدا سيفكر في أن أتولى مسؤولية سياسية».



وإذ وصف هذا الاحتمال بأنه «طريق ملهم للتفكير فيه»، أضاف «هو أيضا مسار اخترت عدم اتباعه في هذا الوقت». وأشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن النتيجة الانتخابية التي قد يحققها ماثيو ماكونهي في منافسة غريغ أبوت ستكون أفضل من تلك التي يمكن أن يحققها المرشح الديموقراطي بيتو أورورك.