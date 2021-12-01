أعلن المجلس الأميركي لأطباء ضمان الجودة، عن منح د.عائشة جون شهادة معتمدة في مجال جودة وإدارة الرعاية الصحية، وذلك بعدما اجتازت د. جون امتحان الشهادة في مجال جودة وإدارة الرعاية الصحية بنجاح، وذلك بتاريخ 22 سبتمبر الماضي في الكويت.



وبهذا أصبحت د.جون زميلة طبيبة معتمدة بالمجلس الأميركي لأطباء ضمان الجودة، حيث تنضم إلى أعضاء المجلس الأميركي الذين على مدى أكثر من أربعين عاما أكدوا التزامهم الدائم خاصة في مجال جودة الخدمات الصحية بالإضافة إلى دعم أمن وسلامة المريض، وهذا ما جعلهم متميزين عن زملائهم بحصولهم على هذه الشهادة.



وترتكز شهادة جودة وإدارة الرعاية الصحية دائما على تبسيط مفاهيم تقديم الرعاية الصحية مع الحرص التام على التطبيق الأمثل للجودة وسلامة المريض، وهي الآن تضع نفسها في المقدمة بمجال الرعاية الصحية مع بدء تنفيذ القانون الأميركي ACA وتوصياته بهدف التركيز على سلامة المريض واستمرار الرعاية.



وقد أظهر جميع الخبراء والمختصين الذين حصلوا على شهادة HCQM التزاما كاملا نحو جميع محاور جودة الرعاية الصحية مثل أمن وسلامة المريض، فعالية الرعاية وكفاءتها، التدقيق والمراجعة لكيفية الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى الكفاءة وتطوير الخدمات وتقديمها في الوقت المناسب مع الحرص على السلامة العامة.



يذكر أن المجلس الأميركي للأطباء لضمان الجودة تم تأسيسه عام 1977، وهو المنظمة الوطنية الكبرى التي تضم عددا من الخبراء بمختلف تخصصات الرعاية الصحية، كما يلتزم المجلس بتحقيق أعلى مستوى من سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية التي تقدم للعامة من خلال المحافظة على ثقافة التميز العلمي ونيل الشهادات وجعلها متاحة لكل خبراء الرعاية الصحية.