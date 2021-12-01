قالت استشاري الأمراض الفيروسية رئيس مكتب (الإيدز) بوزارة الصحة د.فجر العساف ان مرض الإيدز لايزال أحد أكثر الأوبئة فتكا في عصرنا ويمثل أزمة صحية عالمية الا ان التشخيص المبكر والعلاج يحسن نوعية الحياة ويقلل من انتقال العدوى.



وأضافت العساف في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للايدز الذي يصادف الأول من ديسمبر ان اهتمام الكويت بهذا الشأن يرجع الى أكثر من 30 عاما حيث تم إصدار قوانين من شأنها الوقاية من المرض، كما تم انشاء (مكتب العوز المناعي) المختص بمتابعة الحالات المصابة وربطها مع الأطباء المختصين.



وأشارت الى ان المكتب يعمل على التأكد من تلقي المرضى للعلاج ويقوم بتحديث خطط العمل الوطنية وفقا للمستجدات العالمية بهذا الشأن، فضلا عن قيامه بعمل الفحص الطوعي بخصوصية تامة.



وذكرت ان استراتيجية (90-90-90) الأممية كانت تهدف الى انه بحلول عام 2020 فإن 90% من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي المسبب للإيدز يدركون إصابتهم و90% من الأشخاص الذين لا يعرفون حالتهم الإيجابية يحصلون على العلاج و90% من الذين يتلقون العلاج لديهم حمل فيروسي منخفض.



وقالت إن تلك الاستراتيجية وان لم تحقق هدفها بنسبة 100% فقد ساهمت في تكثيف الجهود على الفيروس الذي تم اكتشافه منذ نحو 30 عاما.