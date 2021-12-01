حنان عبدالمعبود



شاركت وزارة الصحة الكويتية في الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي تعقده جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف لمدة يومين.



وألقت مديرة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان كلمة الكويت في الاجتماع، مشيرة الى أن مشاركة الوزارة تتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية وخبرائها لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لصون الأمن الصحي والاستفادة من التقرير الذي أعدته المنظمة ضمن وثائق هذا الاجتماع المهم الاستثنائي.



وأكدت الوطيان اهمية هذا الاجتماع الدولي لتعزيز الأمن الصحي من خلال تطوير الأدوات والوسائل المختلفة ومن بينها الصك الدولي الجديد الذي يعتبر اتفاقية دولية تلتزم بها جميع الدول من اجل صحة وحياة الجميع والوقاية والتأهب للأوبئة والجوائح، كما يبحث الاجتماع الاستثنائي اصدار وثيقة اتفاق دولي للتأهب ومجابهة الاوبئة والاستفادة من دروس التعامل مع جائحة كورونا وتقرير الفريق المستقل الذي كلفته المنظمة بدراسة تطورات وإجراءات التعامل معها ومدى الحاجة إلى تطوير وتحديث إجراءات اللوائح الصحية الدولية، وتقرير حاجة العالم إلي إصدار صك دولي جديد للتعامل مع الاوبئة والجوائح وصون الأمن الصحي وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة والشفافية في تبادل المعلومات.