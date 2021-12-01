قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2022 خشية خسارتها، محذرا من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من «الموت البطيء».



واعتبر جعجع في مقابلة مع رويترز ان حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون سيعملان على تأجيل الانتخابات أو تعطيلها «لأنهم شبه متأكدين أنهم سيخسرون الأكثرية النيابية التي بحوزتهم».



وأضاف من مقر إقامته في بلدة معراب الواقعة بالجبال المطلة على بلدة جونيه الساحلية «الوضع الحالي كما تسير الأمور.. مؤسسات الدولة وبالتالي الدولة إلى تحلل يوما بعد يوم».



ومضى قائلا «الاستمرار بالوضعية الحالية سيؤدي إلى تحلل الدولة وهذا هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه... من هذا المنطلق فإن الانتخابات ضرورة ملحة جدا وهي عملية استثنائية مطلوبة أكثر من أي وقت آخر».



وشدد على أنه من دون انتخابات في البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه بالأغلبية، «سترى المزيد من الشيء نفسه»، في إشارة إلى الانهيار المالي في لبنان، الذي تقول الامم المتحدة إن الأزمة جعلت 80% من شعبه في حالة فقر. وأضاف «إذا في عندنا أي أمل بإعادة الأحداث إلى الوراء، بمعنى أن تتخذ الأحداث في لبنان منحى مختلفا عما هي عليه في الوقت الحاضر وأن نبدأ بعلمية إنقاذ جديدة، فهي بهذه الانتخابات بالذات، وبالتالي من غير المقبول مهما كان السبب أن تتأجل أو تتعطل هذه الانتخابات».



ومضى يقول «أهم شيء الآن الانتخابات النيابية لنخرج بأكثرية نيابية مختلفة، ماذا وإلا إذا اللبنانيين لم يتحملوا مسؤوليتهم ورجعنا على الأكثرية النيابية ذاتها، العوض بسلامتك، سيستمر الوضع على ما هو عليه. من بعد الانتخابات النيابية لكل حادث حديث».



وحول أسوأ أزمة ديبلوماسية منذ سنوات بين لبنان والسعودية ودول الخليج، قال جعجع إن نفوذ حزب الله المتزايد هو السبب الرئيسي وراء الخلاف الذي يضر بالاقتصاد اللبناني.



وأضاف أنه يرى أن السعودية ودول الخليج العربية هي الرئة الاقتصادية للبنان، مؤكدا أن علاقة حزبه بالسعودية علاقة «سياسية» لا تنطوي على أي دعم مالي.



وفي أعقاب اشتباكات الطيونة في أكتوبر الماضي اتهم زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله حزب القوات اللبنانية بالسعي لإشعال فتيل صراع طائفي، محذرا من أن حزب الله لديه مائة ألف مقاتل تحت امرته.



وأكد جعجع أن أنصار حزبه إلى جانب آخرين كانوا طرفا في الاشتباكات، لكنه نفى أن تكون هذه الخطوة تم التدبير لها وألقى باللائمة على حزب الله لدخوله حي عين الرمانة الذي تقطنه غالبية مسيحية في بيروت.



ونفى جعجع مزاعم خصومه السياسيين بأن القوات اللبنانية المسلحة لديها 15 ألف مقاتل، قائلا إن الحزب يضم 35 ألف عضو بعضهم عنده أسلحة فردية وربما كان أكثر من عشرة آلاف منهم، «كلهم من الجيل القديم»، قد تلقوا تدريبات عسكرية. وأضاف أنه في حال إجراء الانتخابات فإن حزبه سيكون أول من يربح بينما سيخسر التيار الوطني الحر، وهو حليف رئيسي لحزب الله.



وقال إن الانتخابات «بالدرجة الأولى ستكون لصالح القوات اللبنانية وبالدرجة الثانية ستكون لصالح مستقلين عندهم نفس السياسة. وبالتالي على الجهتين نحن رابحين»، مضيفا أن الانتخابات «ستكون لصالح من لديه مشروع سياسي آخر». ومضى قائلا «أشك أن يخسر حزب الله كثيرا في بيئته لكن خسارته ستكون بالبيئات الأخرى». ولم يستبعد جعجع تحالفات مماثلة لانتخابات 2018 التي خاضها مع تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط.



وقال جعجع إن حزب القوات اللبنانية لا يسعى إلى مواجهة مسلحة مع حزب الله ولا يخشى اندلاع عنف طائفي، نظرا لدور الجيش اللبناني في الحفاظ على السلم الأهلي.



وأضاف «أثبتت السنوات الماضية أن السياسة الحالية المعتمدة للجيش هي سياسة واضحة جدا... لا يسمح بأن تعتدي فئات لبنانية على فئات أخرى، ولهذا في عين الرمانة ما إن بدأ الاشتباك رأينا كيف تدخل الجيش وهدأ الوضع وإلا لكانت الأمور راحت إلى ما لا تحمد عقباه». وقال «أنت عندك جيش وطني، مؤسسة رسمية تتحمل مسؤولية.. هناك جيش يقوم بواجباته وبالتالي لسنا قلقين من الناحية الأمنية». ومع ذلك قال إنه عمل على الحد من حركته ولم يغادر منزله الجبلي في معراب بسبب التهديدات الأمنية.



وقال «للأسف أنت لا تشتغل سياسة في لبنان ومقابلك خصم سياسي.. مقابلك خصم ممكن أن يستعمل أي وسيلة في أي وقت، لذا فأنت يجب أن تستعمل السياسة وفي نفس الوقت أن تتخذ احتياطاتك».