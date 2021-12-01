بيروت ـ أحمد منصور



تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى ان المجلس الشيعي الاعلى في لبنان، الذي يرعى «الجامعة الإسلامية» في لبنان، اتخذ سلسلة قرارات بقبول استقالة وإقالة رئيسة الجامعة د.دينا المولى واربعة من رؤساء الأقسام، بعد ثبوت تورط الأخيرين ببيع شهادات دكتوراه وماجستير لطلبة ومواطنين عراقيين، تبين انها مزورة.



واتضح ان بين المستفيدين موظفين كبارا في الدولة العراقية.



وكانت وزارة التعليم العالي اللبنانية فتحت تحقيقا بهذا الشأن، وتبين ان «الجامعة الإسلامية» في لبنان، ومن خلال بعض الموظفين فيها، باعوا اكثر من 20 ألف شهادة ماجستير ودكتوراه إلى مواطنين عراقيين، من بينهم اعضاء في مجلس النواب العراقي، واثنان من المرشحين لرئاسة الوزارة العراقية المرتقبة ورئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق.



كما تبين ان هناك 7 آلاف شهادة صادرة عن جامعتين أخريين، احداهما الجنان في طرابلس، حيث كانت تباع شهادة الماجستير بـ 5 آلاف دولار والدكتوراه بـ 10 آلاف دولار!



وأشارت هذه المواقع إلى ان عددا كبيرا من المسؤولين الكبار في العراق، استفادوا من هذه الشهادات.