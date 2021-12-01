بيروت - عامر زين الدين



شب حريق هائل في منطقة بشامون (قضاء عاليه) وأتى على مساحات حرجية واسعة، وساهمت سرعة الرياح الدافئة التي استبقت الشتاء بتمدد الحريق ليطول المنازل على أطراف البلدة، مما سبب في نزوح سكاني كثيف من البيوت التي طالتها النيران وتضررت على نحو كبير. واستقدمت سيارات الإطفاء من العاصمة بيروت وباقي المناطق والطائرات للمساهمة في تطويق الحريق الذي امتد لساعات طويلة.



وقال وزير البيئة ناصر ياسين في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: اننا «بحاجة إلى صهاريج مياه للتوجه إلى بشامون حي الصحرا لتأمين مياه لسيارات الإطفاء».



بدوره، أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار: «سرعة الرياح تمنعنا من السيطرة على الحريق في بشامون، والمشكلة أننا موجودون ضمن ظروف مؤاتية لانتشار الحرائق، ونحن نعمم على المواطنين ولكنهم لا يلتزمون كما أن هذا الحريق مفتعل».