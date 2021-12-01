بيروت - خلدون قواص



أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه سيشكل لائحة المعارضة للانتخابات النيابية في بيروت وسيكون لديه تواجد خارج بيروت أيضا، مشددا على ضرورة توحيد الصف ورفض الطبقة الفاسدة التي تحكمنا.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: سافر الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد لزيارة البابا في الفاتيكان، علما ان المشكلة الحقيقية التي يواجهها لبنان لا تكمن في روما. وتوجه إلى الرئيس ميقاتي بالسؤال عما إذا كان يجرؤ على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ويبرهن بذلك على أنه غير تابع لحزب الله والثنائي الشيعي؟ وهل سيتمكن فعليا من العمل على إيجاد حلول لأزمات البلد الاقتصادية والاجتماعية، كما وعد أم أنه سينفذ تعليمات وزير من حركة أمل؟



وأبدى استغرابه من أن يكتفي رئيس الحكومة بالمظاهر والتنقل بين بكركي وروما من دون النظر في إهمال قضايا الناس التي وصلت معيشتهم إلى درك خطير. وسأله أيضا ماذا سيفعل حيال حاكم مصرف لبنان الذي يرفض التعاون في ملف التدقيق الجنائي؟ وإذا ما كانت هذه الحكومة حكومة إنقاذ أم حكومة حماية حلفائه في المنظومة الفاسدة التي أوصلتنا إلى الخراب؟