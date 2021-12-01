أعلنت باربادوس نجمة الغناء ريانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في المدينة التي تنتمي لها المغنية بريدجتاون.



وأعلنت رئيسة الوزراء ميا موتلي أمام حشد من الجمهور، أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستمنح شرف كونها بطلة قومية لبربادوس. وتمت دعوة ريانا أمام الحشد لتهنئتها من قبل موتلي.



وقالت موتلي لريانا «أتمنى أن تستمري في التألق مثل الماس وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك وأفعالك»، وذلك في إشارة إلى أغنيتها «دايمونز» التي تصدرت قوائم الأغاني في 2012.



إلى ذلك، أرسلت ملكة بريطانيا «أحر تمنياتها بالسعادة والسلام والازدهار في المستقبل» إلى الجمهورية الجديدة، بينما تحتفل الدولة «بيومها العظيم».



وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أن الملكة إليزابيث أشادت في رسالة بعثت بها إلى الرئيسة الجديدة، ساندرا ماسون، وإلى مواطنيها الكاريبيين، بالأمة التي تحتل «مكانة خاصة» في قلبها، بسبب «ثقافتها النابضة بالحياة، وبراعتها في الرياضة، وجمالها الطبيعي».



وصارت باربادوس جمهورية أثناء حفل حضرته شخصيات بارزة من البلاد، من بينهم رئيسة الوزراء ميا موتلي، بينما ألقى أمير ويلز خطابا يسلط الضوء على الروابط الدائمة بين باربادوس والمملكة المتحدة.



وقالت الملكة في رسالتها: «بهذه المناسبة المهمة وشغل منصب أول رئيس لباربادوس، أتقدم بالتهنئة لكم ولجميع مواطني باربادوس».