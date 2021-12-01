انتقد ولي عهد اليابان وسائل الإعلام امس الثلاثاء بسبب مغالطات و«أمور فظيعة» في تغطيتها لخطبة ابنته الأميرة السابقة ماكو التي تخلت عن مكانتها في العائلة الإمبراطورية الشهر الماضي للزواج من رجل من عامة الشعب.



وأرجأت ماكو (30 عاما) زواجها من كي كومورو لنحو ثلاث سنوات بسبب معارضة نتجت عن فضيحة مالية تتعلق بوالدته. وخلال هذه الفترة عانت ماكو من اضطراب ما بعد الصدمة حسب تشخيص حالتها.



وتخلت ماكو، بموجب القانون اليابان، عن وضعها في العائلة الإمبراطورية لدى زواجها بتقديم أوراق بذلك لمكتب محلي وانتقلت للعيش في نيويورك هذا الشهر.