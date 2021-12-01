هدد ورثة دار «غوتشي» الإيطالية الاثنين بمقاضاة فيلم ريدلي سكوت «هاوس أوف غوتشي»، متهمين إياه بإظهار أفراد الأسرة كأنهم «مثيرو شغب» (هوليغانز).



واستند سكوت في فيلمه الى أحد أهم أخبار الجرائم في إيطاليا خلال تسعينيات القرن الفائت، وهو اغتيال ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية (يؤدي دوره الممثل آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني (ليدي غاغا).



ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو غوتشي (1905-1990)، نصت على أن «عائلة غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها» وكذلك سمعة أقربائها.



وشددت الرسالة على أن ورثة غوتشي تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني «كضحية»، مع أنها «دينت بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي».



كذلك أسفت لتصوير ألدو غوتشي وأقاربه على أنهم «مثيرو شغب، وجاهلون، ولا يهمهم العالم من حولهم».