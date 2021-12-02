أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات، تحت شعار «حوكمة فعالة أساس للتنمية المستدامة»، وذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وتماشيا مع توجيهات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة بالأسواق المالية بدول المجلس.وتهدف الحملة إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ مفهوم أن الحوكمة الرشيدة للشركة تقود الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد والإدارة الواعية للمخاطر، فضلا عن وضع استراتيجية ذكية لأعمال الشركة.