القاهرة - ناهد إمام



استقبل وزير المالية في جمهورية مصر العربية د.محمد معيط بمكتبه أمس رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير جريدة «الخليج الكويتية» أحمد اسماعيل بهبهاني، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية- الكويتية التاريخية الراسخة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتقدم بهبهاني بالشكر إلى وزير المالية المصري على حفاوة الاستقبال، متمنيا له دوام الصحة والعافية.



من جهة أخرى، استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري م.محمد أحمد مرسي، أحمد إسماعيل بهبهاني، وذلك في جناح الوزارة بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.



وفي بداية اللقاء رحب مرسي بضيفه، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية - الكويتية تاريخية وراسخة، مضيفا أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.



وأكد مرسي على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من أسلحة ومعدات وذخائر، لافتا الى أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشار إلى ضرورة تعميق أطر التعاون المشترك بين الجانبين.



من جانبه، أشار بهبهاني إلى اهتمام الجانب الكويتي بتعزيز الشراكة مع الجانب المصري خاصة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، موجها الدعوة إلى شركات الإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الكويت للطيران 2022.