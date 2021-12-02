اختتم البنك التجاري الكويتي شهر التوعية بسرطان البروستاتا الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام ضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة للرجال ونشر التوعية بهذا المرض وطرق الوقاية منه. وبهذه المناسبة، صرحت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع بأن البنك التجاري الكويتي يدعم كافة جهود التوعية في المجالات الصحية بشكل عام ويولي أهمية خاصة لمكافحة مرض السرطان من خلال دعم ورعاية برامج توعوية تنسجم مع سياسته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية، وتشجيع أفراد المجتمع على القيام بالفحوصات الطبية خاصة خلال شهر نوفمبر كونه يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بسرطان البروستاتا. وأضافت الورع أن البنك حريص كل الحرص على تقديم أوجه الدعم اللازمة لجهود التوعية، وضرورة إجراء الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبنك. وتجدر الاشارة الى أن البنك قام بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد لتقديم خصومات وحث الموظفين على إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من هذا المرض إيمانا من البنك بأن «الوقاية خير من العلاج». إضافة إلى ذلك، قام قطاع التواصل المؤسسي بمسابقة داخلية للموظفين على حساب مخصص لهم عبر تطبيق انستغرام. وتشجيعا على المشاركة، وفر البنك اشتراكين بالتعاون مع شركة «LUVF» للوجبات الغذائية الصحية لرابحين اثنين محظوظين.